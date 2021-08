Dva obraza koronašole: ravnatelj brez maske in samostojen nakup razkuževalne naprave

"Močno upam, da se v podporo mojega dela nikoli ne bo zbrala takšna množica, ki bi uporabljala tak žargon in tak jezik, izražala mojo podporo, zraven bi pa malodane verjela in zagovarjala trditev, da je Zemlja ploščata," je dejal Pečan.

Na potezi je zdaj sicer ponovno šolska inšpekcija, a ta ravnatelja Petra Žureja ne more razrešiti, to lahko stori zgolj šolski svet, ki mu je preboldski župan neuradno že danes obljubil pravno pomoč, je za oddajo 24UR poročal Mark Vidrih. Mantra ravnateljevih podpornikov sicer še vedno ostaja, da "odlok ni zakon", a kot pojasnjuje odvetnica Nataša Pirc Musar: "Treba je povedati, da dokler nekdo odloka ne spravi s sveta, tak odlok pač velja in ga moramo vsi spoštovati."

Ocena o nediskriminatornosti velja tudi za področje dela

Da že objavljena ocena, da pogoja cepljenja oziroma testiranja iz pogoja PCT ne pomenita diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov, velja na vseh področjih družbenega življenja, so v odgovoru za naš medij izpostavili tudi v uradu zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika.

Gre za vsa področja, ki jih ureja Zakon o varstvu pred diskriminacijo – tako pri dostopu do dobrin in storitev kot pri delu in zaposlovanju. "Kot je sedaj znano, bo možnost testiranja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju brezplačna. Z brezplačnostjo cepljenja in testiranja bodo vsi zaposleni lahko izpolnili pogoj PCT, ne glede na njihovo osebno okoliščino premoženjskega stanja," so pojasnili.