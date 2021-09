Infektolog Tomažič: Cepivo bolje ščiti pred prenosom okužbe kot prebolevnost

Ob tem je Tomažič izrazil upanje, da bo do konca leta za zdravljenje covida-19 na voljo zdravilo molnupiravir, ki bo nadgradnja cepljenja. "Raziskave trenutno kažejo, da deluje tudi proti več različicam koronavirusa, kar je zelo dobro," je pojasnil Tomažič.

Med zdravili, s katerimi trenutno zdravijo covidne bolnike v bolnišnicah, pa je po navedbah infektologinje Bojane Beović najučinkovitejši deksametazon, protivnetno zdravilo, ki je učinkovito pri ljudeh s hudim potekom bolezni.

"Na začetku smo nekaj časa uporabljali remdesivir, ker so bili podatki ugodni. Kasneje se je izkazalo, da učinkovitost ni tako visoka. Verjetno bi bilo to zdravilo smiselno uporabljati v zgodnjem poteku bolezni. Za to obdobje pa niso bile narejene raziskave," je v današnji izjavi dejala Beovićeva. V zadnjem času pa uporabljajo monoklonska protitelesa, ki so se tudi izkazala za učinkovita.