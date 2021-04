Prebolelost kot 'boniteta': namerno okuževanje in izigravanje sistema

Goljufalo pa naj bi se tudi s PCR-testi. Na testiranje naj bi tako hodili okuženi, a z zdravstveno kartico nekoga drugega – da bi imel torej še nekdo potrdilo, da je prebolel covid-19. Koliko pa je pravzaprav tega izigravanja?

"Natančnih številk pravzaprav nikoli ne bomo imeli, ker to ni praksa – da bi ljudje o tem prostodušno potem pripovedovali," odgovarja infektologinja. So pa po njenih besedah to definitivno prakse, ki se jih ljudje poslužujejo. Nekateri so namreč še vedno prepričani, da bodo na ta način dosegli določene bonitete, pravi.

"Praksa z goljufanjem s PCR-testi poteka – torej to, da dobiš potrdilo na račun nekoga drugega. Tudi to so zabeležili v klicnem centru, te prakse zaznavajo. Tukaj gre predvsem za to, da zna biti težava po tem, ko pa bi se v resnici 'ponovno' okužil – kako se to potem obravnava in kakšne so lahko posledice zaradi neprepoznane ponovne okužbe ..."