Bo vlada cepljene prebolevnike le uvrstila na seznam izjem in uredila njihov status?

Prebolevniki, ki so v skladu s priporočili svetovalne skupine za cepljenje prejeli en odmerek cepiva proti covid-19, so trenutno v nenakopravnem položaju pri prehajanju meja, saj ti še niso obravnavnani kot izjema. Tako se ne morejo brez omejitev iz tujine vrniti v domovino, prav tako jim brez testa ni omogočen vstop v notranjost lokalov. Poklukar je pojasnil, da je prehanjanje meja v pristojnosti notranjega ministrstva, da pa je stališče medicinske stroke, da imajo prebolevniki, cepljeni z enim odmerkom, status cepljene osebe. Vlada bo jutri spet pretresala odloke, bo tokrat le sledila usmeritvam strokovne skupine in enkrat cepljene prebolevnike uvrstila na seznam izjem?

Kot so pojasnili na Ministrstvu za zdravje, trenutno izjema za prebolevnike, ki so enkrat cepljeni, še ni urejena v odlokih: "Strokovna skupina Ministrstva za zdravje je predlagala, da se ti posamezniki zavedejo kot izjeme. S tem se prebolevnikom omogoči vstop v notranjost lokalov, vstop na prireditve, ne bodo več potrebovali testiranj in tudi v Slovenijo bodo lahko vstopali ne da bi jim bila odrejena karantena na domu. Trenutno velja, da mora biti prebolevnik cepljen z 2 odmerkoma, če je od začetka bolezni preteklo več kot osem mesecev."

icon-expand Cepljenje Janeza Poklukarja. FOTO: Aljoša Kravanja

Minister za zdravje Janez Poklukarje danes glede tega poudaril, da je prehod meja stvar ministrstva za notranje zadeve:"Iz medicinske stroke izhaja, da ima prebolevnik, ki je cepljen znotraj osmih mesecev za prihod v Republiko Slovenijo, status cepljenje osebe." In medtem ko cepljenje prebolevnikov že več tednov poteka po sistemu enega odmerka, njihov status kljub stališču strokovne skupine še vedno ni urejen. Pa bo vlada tokrat sledila strokovnim priporočilom strokovne skupine? Za pojasnila smo se že pred časom obrnili na ministrstvo za notranje zadeve, kjer so nas najprej usmerili na ministrstvo za zdravje, danes pa so pojasnili, da bo vlada na jutrišnji seji, kot vedno ob sredah, pretresala spremembe odlokov, kjer bodo obravnavali tudi izjeme za prehod meja.

Kdaj bomo dobili zeleno potrdilo na ravni EU? Minister se je v izjavi za javnost dotaknil tudi zelenega covidnega potrdila, ki bi olajšal prehajanje meja. Poudaril je, da Evropski parlament in Evropska komisija še vedno izvajata pogajanja za zaključek končne vsebine in pa pravnih podlag za covid potrdilo: "Po optimističnem načrtu bo evropski parlament te pravne podlage sprejemal med 7. in 10. junijem, takrat bo znana končna oblika."Kot je dodal, ne glede na to NIJZ skupaj z zunanjimi izvajalci pripravlja sistem, ki bo omogočil uporabo zelenega covidnega potrdila. To je potrdilo, QR koda, ki bo dokazovala istovetnost vašega dokumeta s katerim uveljavljate pravice cepljene osebe ali negativnega testa, je še pojasnil.

icon-expand Digitalno zeleno potrdilo FOTO: Dreamstime

Se pa Slovenija s sosednjimi državami bilateralno dogovarja o pogojih za prestop meje. Po njegovi oceni bi morali v nekaj dneh uskladiti izhodišča s Hrvaško, med drugim se dogovarjajo tudi o statusu cepljenosti po cepljenju z enim odmerkom cepiva AstraZenece. Glede cepljenja s cepivom AstraZenece je Poklukar še spomnil, da je posvetovalna skupina za cepljenje pred nekaj dnevi predlaga, da se ob zadostnih količinah cepiva začne izvajati nekoliko spremenjen način cepljenja za prebolevnike. Za njih predlagajo, da jih cepijo čim prej po preboleli bolezni, najkasneje pa v šestih oz. osmih mesecih, ko jim še vedno priznavajo status prebolevnika. Postopno bodo prehajali tudi na režim, v katerem bodo cepljenje z drugim odmerkom AstraZenece omogočili pred 12 tedni.