Prebolevniki in cepljeni z območij na rdečem in temno rdečem seznamu brez karantene

V veljavo pa stopa tudi zmanjšano število izjem za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu. Med drugim na seznamu niso več izrecno navedeni diplomati, predstavniki tujih varnostnih organov in akreditirani novinarji na službeni poti v tujini. So pa po novem na seznamu čezmejni delovni migranti, ki imajo delovno razmerje v EU, in osebe, ki so napotene na opravljanje storitev v EU in z njega, ki utemeljijo razlog za prehajanje meje in se vračajo v petih dneh po prehodu meje. Ob vstopu v Slovenijo z območja na rdečem ali temno rdečem seznamu morajo te osebe predložiti negativen test na novi koronavirus.