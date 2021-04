Bodo imeli prebolevniki, cepljeni z enim odmerkom, težave pri prehajanju meja?

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pretekli petek objavil nova priporočila za cepljenje proti covidu-19. Kot je presodila posvetovalna skupina za cepljenje, katere vodja je dr.Bojana Beović, za vse, ki so že preboleli covid-19, zadostuje cepljenje z le enim odmerkom cepiva. Gre za osebe, ki so dokazano prebolele bolezen v zadnjih osmih mesecih, kar lahko potrdijo s pozitivnim PCR-testom ali potrdilom osebnega zdravnika.

NIJZ je ob tem odločil, da se za prebolevnike ne bo uporabljalo cepivo Janssen proizvajalca Johnson & Johnson, pri katerem je sicer predviden samo en odmerek. V primeru, da je od začetka bolezni minilo več kot osem mesecev, prebolevnik prejme polno cepljenje, torej dva odmerka. Osebe, ki pa so dokazano zbolele za covidom-19 po cepljenju s prvim odmerkom, pa prejmejo drugi odmerek cepiva istega proizvajalca do osem mesecev po začetku bolezni.

Skladno z veljavno cepilno strategijo, se trenutno cepiva na osnovi mRNA tehnologije (Moderna in Pfizer) uporabljajo za osebe stare 50 in več, posebej ranljive kronične bolnike vseh starosti in nosečnice. Vektorska cepiva (AstraZeneca in Janssen) pa prejmejo vsi ostali po vrstnem redu v skladu s strategijo do vključno 6. prednostne skupine ter osebe starejše od 50 let, ki želijo biti čim prej cepljene.

Zaradi omejenih zalog cepiva sicer trenutno ni mogoče izbirati, s katerim cepivom bi se cepili. Na voljo so štiri cepiva, pri vseh, razen pri Janssen, je predvideno cepljenje z dvema odmerkoma.

Kot je v izjavi za medije pretekli teden pojasnila Beovićeva, so se za cepljenje prebolevnikov z enim odmerkom odločili še v nekaterih drugih evropskih državah. Takšna odločitev je tudi posledica smotrne uporabe cepiva, saj ga še vedno ni dovolj za vse državljane. Ob tem je dodala, da bo treba razmisliti, kako cepiti tiste, ki so blago preboleli covid-19 in tiste, ki se slabše odzivajo na cepljenje (hudo imunsko oslabeli). Glede na raziskave bodo tako morda nekatere cepili tudi drugič, a z določenim zamikom.