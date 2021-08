Precepljenost ena najnižjih v Evropi, polno cepljenih ni niti polovica Slovencev

Kje smo v primerjavi z državami, ki so dosegle ciljno precepljenost? V Veliki Britaniji je polno cepljenih 62 odstotkov ljudi, torej nekaj manj, kot je zapisal premier Janez Janša. Na Danskem so medtem 70-odstotno precepljenost že presegli.

V Sloveniji je z vsemi odmerki cepljenih slabih 43 odstotkov prebivalcev. To je tudi manj od povprečja Evropske unije. Polno cepljenih je 57 odstotkov Evropejcev.

Med uspešnejšimi državami v EU so Irska, Belgija in Španija, ki so že precej blizu 70-odstotni precepljenosti. Še boljša je precepljenost na Danskem, Portugalskem in na Malti, kjer število okužb trenutno ne narašča.

Cepljenje pri nas res počasi napreduje in to kljub temu, da se razmere slabšajo in se bliža jesen. V zadnjem tednu je prvi odmerek prejelo dobrih 17.000 ljudi. Polno cepljenih je bilo dobrih 18.000, števec precepljenosti pa se je premaknil za manj kot odstotek.

Pretekli teden je bilo zaradi covida-19 v bolnišnico sprejetih 39 bolnikov, od tega 32 necepljenih in sedem cepljenih. Bolnišnice se spet polnijo, po naših informacijah imajo v bolnišnicah že težave z iskanjem prostih postelj. Kmalu bodo covidne paciente znova sprejemale tudi bolnišnice v Novi Gorici, Novem mestu in Murski Soboti.

Sestanek posvetovalne skupine

Čeprav je Slovenija že prešla v evropsko rdečo fazo, novih ukrepov oziroma zaostritev menda ne gre pričakovati. Jutri bo sicer o tem razpravljala posvetovalna skupina, v torek pa se dobijo še s predstavniki ministrstva. A kot pravi Mateja Logar, ni pričakovati, da bi pogoj PCT že zdaj zahtevali za nove dejavnosti, omenjalo se je na primer tudi stranke v trgovinah, frizerskih in kozmetičnih salonih ali pa da bi širili krog tistih, ki se morajo testirati na dva dni. V torek bodo tudi odločali o strategiji cepljenja s poživitvenim odmerkom. Komu bo namenjen, bo znano do konca tedna.