Precepljenost na Sejšelih 60-odstotna, okužbe kljub temu naraščajo

To je bil ključni korak za državo, kjer turizem neposredno ali posredno ustvari približno 72 odstotkov BDP in zaposluje več kot 30 odstotkov prebivalstva. Do takrat je država poročala o manj kot 3.800 primerih okužbe in 16 smrtih zaradi covida-19.

Še pred dobrim mesecem so bili na Sejšelih, zaradi uspešnega obvladovanja epidemije, tako samozavestni, da so odpravili omejitve za večino turistov. Država, ki je pravzaprav odvisna od turizma, je z malo primeri novih okužb in množično akcijo cepljenja znova odprla meje za skoraj vse mednarodne potnike, kar pomeni, da je lahko kdor koli z negativnim PCR-testom v državo vstopil brez karantene.

Strokovnjaki in lokalni uradniki sicer pravijo, da izbruh ni znak, da cepiva ne bi delovala. Je pa primer tega tropskega naroda opomnik na to, kar tudi slovenski strokovnjaki že ves čas opozarjajo – da se ne smemo preveč sprostiti in še vedno upoštevati tudi ostale preventivne ukrepe. Ali kot je zadevo pred dnevi na novinarski konferenci ubesedil državni sekretar Jelko Kacin : "Medtem ko se epidemiološke razmere izboljšujejo, se ne smemo zasanjati ali verjeti, da je kriza in epidemija že za nami."

Sejšeli se sicer zanašajo na kitajsko cepivo Sinopharm in cepivo Covishield, cepivo AstraZenece, izdelano v Indiji. Od vseh popolnoma cepljenih jih je 57 odstotkov prejelo zdravilo Sinopharm, ki so ga dajali tistim, ki so stari od 18 do 60 let, medtem ko je 43 odstotkov prejelo cepivo Covishield, ki so ga dajali starejšim od 60 let.

Po podatkih ministrstva za zdravje, objavljenih v četrtek, se je od takrat skupno število primerov več kot podvojilo na 9.184 okužb in 32 smrtnih primerov. Zakaj se je to zgodilo, ni povsem jasno, a kot je dejal Sylvestre Radegonde, minister za zunanje zadeve in turizem, je bil virus verjetno že ves čas v državi in se je razširil, ko so se ljudje zaradi cepljenja preveč "sprostili". Izboljšali so tudi sistem sledenja in testiranja oseb, ki so bili v rizičnih stikih, kar je državi omogočilo, da so izsledili več primerov okužb.

"Ljudje so v zadnjih mesecih ugotovili, da pri cepljeni osebi ni hujšega poteka bolezni, nihče ne umre in ni veliko zapletov," je dejal Radegonde. Ljudje na otokih, ki se po ministrovih besedah "radi zabavajo", so se družili, ne da bi upoštevali previdnostne ukrepe.