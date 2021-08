'Precepljenost prebivalstva ni zadostna, da bi zaščitili ranljive skupine'

Nujno je precepiti starejše od 50 let, sicer jeseni grozi katastrofa, so besede vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović, ki odmevajo. Ob tem pa tudi razprave, ali se je smiselno cepiti s tretjim, poživitvenim odmerkom? Evropska agencija za zdravila ga še ni odobrila. Prav tako ne Svetovna zdravstvena organizacija, ki si prizadeva za bolj enakomerno prerazporeditev cepiv po svetu.

Polno cepljeni so zaščiteni pred hujšim potekom bolezni, tretji odmerek pa bi lahko bistveno hitreje zaustavil širjenje virusa, opozarja profesor Roman Jerala s Kemijskega inštituta. To pa je pomembno, saj ob trenutnih trendih po izračunih Instituta Jožef Stefan drvimo v oranžno fazo, v rdeči pa smo lahko že v začetku septembra. "Novi koronavirus je še vedno med nami in tokrat v bistveno bolj kužni različici, precepljenost prebivalstva v Sloveniji pa trenutno ni zadostna, da bi lahko zaščitili ranljive skupine – starejše od 50 let," je za oddajo 24UR ZVEČER dejala vodja vladne svetovalne skupine Bojana Beović in dodala, da približno tretjina prebivalcev v Sloveniji, ki so starejši od 50 let, še ni cepljenih. Pravi, da se zato res bojijo naraščanja števila primerov. "Ob takšni precepljenosti bo to za seboj neizogibno potegnil tudi naraščanje števila hudo bolnih, torej tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravje," je dejala.

icon-expand Bojana Beović FOTO: POP TV

Po izračunih Instituta Jožef Stefan se bo Slovenija naslednji teden obarvala oranžno, ob trenutnih trendih pa bi v rdečo fazo lahko prišli že septembra. "Scenarij je črn, če v tem času ne bomo uspeli zaščititi najbolj ranljivega dela prebivalstva - tistih, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bo bolezen potekala hudo," pojasnjuje Beovićeva. Tudi v Združenem kraljestvu so imeli v zadnjih tednih intenzivno naraščanje števila primerov, vendar pa jim zaradi dobre precepljenosti ni sorazmerno enako povečalo tudi število tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in seveda tudi tistih, ki so zaradi bolezni umrli, je še izpostavila. Kolikšna pa mora biti precepljenost, da bomo imeli normalno jesen in zimo? "Če bi želeli s precepljenostjo prebivalstva ustvariti takšno kolektivno imunost, ki bi ustavila kroženje virusa, potem bi morali imeti ob tako zelo kužnem virusu precepljenih več kot 90 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije, kar je seveda nemogoče in neizvedljivo v tako kratkem času," odgovarja Beovićeva. Ob tem je dodala, da je bistveno bolj pomembna čim boljša (90- ali 100-odstotna) zaščita tistih, ki so najbolj ranljivi. "To je tisto, k čemur moremo zdaj stremeti in napeti vse sile." Zakaj je tretji odmerek pomemben in kdaj bi ga morali dobiti? O tem kako učinkovitost cepiva popušča še ni veliko znanega. Nedavni Izraelski podatki kažejo na to, da učinkovitost cepiva proti različici delta popušča s časom, "ampak v smislu preprečevanja okužbe in na srečo ne v smislu preprečevanja hude okužbe". "Prav gotovo pa lahko pričakujemo, da imunost hitreje popušča pri ljudeh, ki imajo različne bolezni imunosti."

Države po svetu se različno odločajo glede uvedbe tretjega odmerka. Pri nas v Evropi sta to za september že napovedali Nemčija in Združeno kraljestvo, Francija pa bo cepila le določene najbolj ogrožene skupine. "Ema zaenkrat odgovora o tem ali bo odobrila tretji odmerek cepiva Pfizer/BioNTech še ni podala. Na to mnenje čakamo tudi mi in opazujemo odločitve drugih držav. Tudi v Sloveniji obstaja verjetnost, da se bomo pri tem najranljivejšem delu populacije za tretji odmerek odločili že zgodaj jeseni," je še dejala Beovićeva in dodala, da je pa seveda predvsem pomemben drugi odmerek cepiva.