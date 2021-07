Cepljenje: v primerjavi z evropskimi državami Slovenija zaostaja

Vlada še naprej poziva k cepljenju, trenutno je z vsemi odmerki cepljenih okoli 33 odstotkov populacije, kar pomeni, da nam do cilja manjka še skoraj enkrat toliko. Opozarjajo, da je cepljenje ključnega pomena za preprečevanje širjenja različice delta, ki bi jeseni lahko povzročila ponovno zapiranje države. Kako uspešna pa je Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami?

icon-expand Cepivo FOTO: Shutterstock

"Do konca poletja lahko pridemo do 70 odstotkov. Če do takrat ne bomo prišli na 70 odstotkov, bomo jeseni imeli vse zaprto," je danes napovedal predsednik vlade Janez Janša. Ob tem je dejal tudi, da smo v precepljenosti na evropskem povprečju. Vendar pa uradni podatki kažejo nekoliko drugačno sliko.

Na spletni strani Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) lahko najdemo podatke o napredovanju cepilne strategije glede na posamezne države EU/EEA. Ugotovimo lahko, da Slovenija v nobeni starostni kategoriji ne prednjači pred ostalimi državami. Čeprav se ne nahaja na zadnjem mestu, je v večini starostnih kategorij bližje dnu kot vrhu lestvice. V starostni kategoriji od 70 do 79 let se nahaja na 19. mestu, najbolje so se v tej kategorij odrezale Malta, Danska in Irska. V kategoriji od 60 do 69 let je največ precepljenih na Malti, Danskem in Luksemburgu, Slovenija pa je na 18. mestu. Pri starostni skupini od 50 do 59 let je največja precepljenost na Irskem, Malti in Španiji, Slovenija je na 17. mestu. V skupini od 25 do 49 let je Slovenija na 15. mestu, na prvih treh pa so Malta, Islandija in Madžarska. V najmlajši kategoriji (18–24 let) je precepljenost prav tako najvišja na Malti, sledita Danska in Madžarska. Slovenijo najdemo na 13. mestu.

icon-expand Delež polno cepljenih oseb po starostnih skupinah FOTO: ECDC

Precepljenost starejše populacije: Slovenija na 19. mestu (od 27) Glede na podatke ECDC je v evropskih državah z obema odmerkoma cepljenih 78,3 odstotka oseb starejših od 80 let. Najbolj izstopata Danska in Španija, ki sta uspeli to populacijo povsem precepiti (100-odstotno). Tesno jima sledijo Islandija (99 %), Irska (98,4 %) in Portugalska (96,6 %), nad 90 odstotno precepljenost pa imata tudi Malta (92,4 %) in Avstrija (91,2 %). Od 27 evropskih držav, ki poročajo o napredku poteka cepilne strategije, se Slovenija nahaja na 19 mestu. Z 61,1 odstotka je precepljenost oseb starejših od 80 let v Sloveniji nižja od povprečja.

icon-expand Delež polno cepljenih oseb, starejših od 80 let FOTO: ECDC

Precepljenost zdravstvenih delavcev: Slovenija na 13. mestu (od 17) O precepljenosti zdravstvenih delavcev poroča le 17 držav, a tudi tu se Slovenija nahaja pri koncu lestvice. Glede na podatke ECDC so Madžarska, Islandija in Irska že uspele 100-odstotno precepiti zdravstveno osebje, polni precepljenosti se približuje tudi Češka (95,9 %). Slovenija (64,2 %) se nahaja bolj pri dnu lestvice, na 13. mestu. Okoli 60 odstotno precepljenost zdravstvenih delavcev imajo še Belgija (68,2 %), Švedska (62,3 %) in Danska (62,3 %). Na slovenskem ministrstvu za zdravje si želijo, da bi bila precepljenost med zdravstvenimi delavci čim višja. "Kadri so temelj zdravstvenega sistema in poleg tega, da s cepljenjem ščitijo svoje zdravje, tudi postavljajo zgled prebivalcem," so sporočili.

icon-expand Zdravstveni delavci FOTO: AP

V Sloveniji precepljenih 33 odstotkov populacije V Sloveniji je trenutno z enim odmerkom cepljenih 829.107 oseb, kar predstavlja 39 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je medtem cepljenih 698.372 oseb, kar je 33 odstotkov populacije. Glede na podatke NIJZ smo tako malo čez polovico do želenih 60 odstotkov precepljenosti. Če precepljenost gledamo glede na starostne skupine ugotovimo, da je najbolj precepljena starejša populacija. Med starejšimi od 70 let je bilo do 5. julija z enim odmerkom cepljenih 209.246, z vsemi odmerki pa 193.251 oseb. Delež precepljenih z enim odmerkom v starostnih skupinah med 70–74, 75–79, 80–84, 85–89 in 90+ se giblje med 61,9 in 7,8 odstotka. Delež cepljenih z vsemi odmerki je seveda nekoliko nižji, giblje se med 52 in 67,4 odstotka.

icon-expand Delež cepljenih oseb po starostnih razredih FOTO: NIJZ

V starostnih skupinah med 50 in 69 let je z enim odmerkom cepljenih 331.095 (med 49,2 in 65 odstotki), z vsemi odmerki pa 292.810 oseb (med 41,7 in 60,7 odstotka). Z enim odmerkom je cepljenih 210.304 oseb, starih med 30 in 49 (med 27,5 in 43,1 odstotka), z dvema pa 160.765 oseb iz iste starostne skupine (med 20,4 in 34 odstotki). Število cepljenih, mlajših od 30 let, je občutno nižje od starejših starostnih skupin. Z enim odmerkom je bilo cepljenih 70.567 oseb (med 28,7 in 26,6 odstotka), z vsemi odmerki pa 49.260 oseb (med 19,5 in 19,3 odstotka). Pri mlajših od 17 let je bilo z enim odmerkom cepljenih 7.895 (2,1 odstotka) oseb, z vsemi odmerki pa 2.286 (0,6 odstotka) oseb. Velika Britanija uvaja obvezno cepljenje za negovalce v domovih za starejše Britanski minister za zdravje Matt Hancock je v sredo dejal, da se bodo morali negovalni delavci cepiti proti novemu koronavirusu. Dodal je, da vlada razmišlja tudi, da bi to politiko razširili tudi na zdravstvene delavce, poroča Reuters. Velika Britanija ima sicer visoko stopnjo uporabe covidnih cepiv, vendar pa razmišlja, da bi za negovalce v domovih za starejše cepljenje postalo kar obvezno. Oskrbovanci domov so namreč ena izmed najbolj ranljivih skupin pri novem koronavirusu. "Odločili smo se, da bomo ta predlog nadaljevali, saj želimo zaščititi oskrbovance v domovih. Velika večina osebja v domovih za oskrbo je cepljenih, niso pa vsi," je dejal Hancock in dodal, da o podobni potezi razmišljajo tudi pri nacionalni zdravstveni službi (NHS). Nova zakonodaja bo začela veljati oktobra, poskrbeli pa bodo za 16-tedensko prehodno obdobje. Ministrstvo za zdravje je dejalo, da je 1,2 milijona socialnovarstvenih delavcev cepivo že prevzelo, kar znaša 78 odstotkov vseh delavcev. Dodal je še, da bi morali vsi, ki prihajajo v domove za nego in opravljajo druga dela, kot so na primer trgovci, frizerji in kozmetiki, upoštevati predpise.

Aprila je Italija postala prva država v Evropi, ki je uvedla obvezno cepljenje za zdravstvene delavce. O obveznem cepljenju razmišlja tudi Srbija. V Moskvi so vsem delavcem, ki imajo stike z ljudmi, odredili cepljenje proti covidu-19. Savdska Arabija pa načrtuje, da bo cepljenje obvezno tudi za vse delavce.

Nekateri britanski zakonodajalci so podprli pravico ljudi do svobodne izbire pri odločitvi, ali naj se cepijo. Izrazili so zaskrbljenost, da je Hancockova napoved prvi korak na poti, ki bi lahko privedla do obveznega cepljenja za vse. "Ne strinjam se z obveznim cepljenjem javnosti," je dejal Hancock. "Toda za tiste, ki so zaposleni v okolju, ki vključuje nekatere najbolj ranljive ljudi v državi, menim, da je to smiseln in razumen korak za reševanje življenj," še dodaja. Po podatkih britanskega NHS je bilo do 27. junija na Otoku s prvim odmerkom cepiva cepljenih skoraj 37 milijonov polnoletnih prebivalcev, kar predstavlja več kot 83 odstotkov populacije. Več kot 27 milijonov polnoletnih prebivalcev pa je bilo do tega datuma polno cepljenih (več kot 61 odstotkov prebivalstva). Odstotek precepljenosti oseb, ki so starejše od 50 let, pa znaša kar 93 odstotkov.