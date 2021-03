Pred letom dni v Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom

Kmalu za tem so sledili še drugi vdori virusa v državo. Prvi covidni bolnik je umrl 14. marca, bil je oskrbovanec metliškega doma za starejše občane.

Po ocenah se je v prvem, spomladanskem valu okužilo okrog 20.000 ljudi, v jesensko-zimskem pa približno tretjina prebivalstva oz. štirikrat toliko, kot je bilo potrjenih primerov. Do zdaj je v Sloveniji umrlo več kot 4100 ljudi, ki so se v 28 dneh pred smrtjo okužili z novim koronavirusom. Večinoma je šlo za starejše ljudi. V bolnišnicah pa so do zdaj skupaj zdravili 13.790 covidnih bolnikov.

Epidemija je bila v Sloveniji prvič razglašena osem dni po potrditvi prvega primera, Slovenija pa je bila odtlej 60 odstotkov časa v razglašeni epidemiji. Ob tem se je zaprlo javno življenje v državi, tako so bile več mesec zaprte šole, nenujne trgovine in storitvene dejavnosti. Še vedno so zaprti gostinski lokali, srednješolci (razen zadnjega letnika) in študentje se še niso vrnili v šole oz. fakultete, v državi pa velja prepoved gibanja ponoči.