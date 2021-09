Pred nakupom preverite, ali je test namenjen samotestiranju in ima certifikat

JAZMP namreč na trgu med izdelki, ki se ponujajo potrošnikom, zaznavajo tudi teste, ki so namenjeni zgolj za uporabo s strani profesionalnih uporabnikov, akreditiranih laboratorijev in usposobljenega osebja. "Takšni testi niso primerni za samotestiranje, saj uporaba neskladnega testa ali testa, ki ni certificiran za uporabo s strani nestrokovnjakov, lahko vodi do napačnega rezultata testiranja," so opozorili na spletni strani.

Hitri testi, ki določijo prisotnost antigena novega koronavirusa in so namenjeni zgolj profesionalnim uporabnikom, so in vitro diagnostični medicinski pripomočki, za katere ugotavljanje skladnosti z evropsko zakonodajo izvede proizvajalec sam, na izdelku na podlagi tehnične dokumentacije in izvedenih evalvacij pripoji oznako CE, pripravi izjavo ES o skladnosti, s katero zagotavlja, da je test skladen z zahtevami evropske direktive oziroma zagotavlja, da je test varen in učinkovit.