Pred natanko letom dni Kitajska WHO obvestila o 'skrivnostni pljučnici'

Kitajska je v prvih tednih po izbruhu novega koronavirusa za več tednov zaprla Wuhan in številna druga velika mesta. Prebivalci so morali upoštevati stroge omejitvene ukrepe in se udeleževati množičnih testiranj, oblasti pa so temeljito sledile vsem stikom, pri čemer se niso ozirale na spoštovanje zasebnosti.

Zaradi vseh strogih ukrepov, ki so bili na začetku tarča kritik, je Kitajski uspelo krizo prebroditi bolje kot zahodnim državam. Mesece niso imeli nobenega večjega izbruha, v zadnjem času pa beležijo porast, ko dnevno potrdijo po okoli 20 novih okužb. V državi sta se življenje in gospodarstvo vrnila v ustaljene tirnice.

Po začetku pandemije so se oglasili številni analitiki s kritikami odziva WHO na pandemijo, češ da je pokazala premalo odločnosti v odnosu do Kitajske ter da je na njena priporočila vplivala politika.