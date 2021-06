Pred odhodom na počitnice preverite pogoje vstopa v ciljno državo

HRVAŠKA

Vsi potniki, ki vstopajo na Hrvaško iz držav članic EU, ki se nahajajo na t.i. zelenem seznamu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni, morajo izpolnjevati pogoj PCT. Potniki lahko na meji predložijo potrdilo o negativnem testu. V primeru predložitve hitrega testa mora biti na potrdilu jasno označen proizvajalec testa, sicer pa je veljaven 48 ur od odvzema brisa. Negativen PCR-test je veljaven 72 ur.

Osebe, ki so prejele polno cepljenje, lahko v državo vstopajo brez testa, in sicer takoj po prejemu drugega odmerka. Osebe, ki so bile cepljene s cepivom Janssen, lahko na Hrvaško prosto vstopijo 14 dni po prejemu enega in edinega odmerka.

Brez testa lahko vstopijo tudi osebe, ki so prejele prvi odmerek cepiva Pfizer, Moderna ali Sputnik, in sicer 22 dni po cepljenju do največ 42 dni. Vsi, ki so prejeli prvi odmerek AstraZenece, lahko omenjeno izjemo uveljavljajo od 22 do največ 84 dni po cepljenju.

Osebe, ki so covid-19 prebolele in so bile znotraj šestih mesecev po okužbi enkrat cepljene, prav tako spadajo med izjeme. Izjema so tudi prebolevniki, in sicer največ 180 dni po potrjeni okužbi.