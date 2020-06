Pred odhodom v tujino preverite, katere stroške vam krije zavarovanje

V državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, imajo zavarovanci pravico do nujnega zdravljenja pri zdravnikih, ki so v javni mreži, pri čemer uveljavljajo evropsko kartico in pripadajoči spremni dopis. V Avstraliji pa je treba k evropski kartici priložiti potni list, so na ZZZS pojasnili pred začetkom dopustniške sezone.

Z evropsko kartico namreč v državah EU, Evropskega gospodarskega prostora in v Švici zavarovanci dobijo nujne in potrebne zdravstvene storitve na evropsko kartico, če obiščejo zdravnika v javni zdravstveni mreži. Prav tako imajo to možnost tudi v Združenem kraljestvu do konca leta.

Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče enostavno naročiti na spletni strani ZZZS ali prek sms-sporočila. Je pa nanjo treba čakati med štiri in sedem delovnih dni.

Tudi pri Zavarovalnici Sava izpostavljajo, da zavarovanec v tujini ne more uveljavljati pravic, če se njegove težave nanašajo na obolevnost za covidom-19. Zavarovalni pogoji namreč izključujejo vse obveznosti zavarovalnice za stroške asistenčnih storitev v primeru pandemij, ki jih razglasi Svetovna zdravstvena organizacija, so zapisali.

Pri Vzajemni pa so kmalu po razglasitvi pandemije sprejeli odločitev, da pri zdravstvenih zavarovanjih za tujino prevzamejo kritje stroškov zdravstvenih storitev zaradi posledic okužb s covidom-19, in sicer za vse obstoječe zavarovalne pogodbe in tiste, ki bodo sklenjene in podaljšane do konca septembra. Vsem, ki bodo celoletno zavarovanje za tujino obnovili ali sklenili na novo do 30. septembra, bodo ponudili 50-odstotni popust.

Tudi pri Zavarovalnici Triglav paketno zavarovanje za tujino kritja zaradi epidemije in pandemije covida-19 ne izključuje. "Zavarovanci lahko tako uveljavljajo kritje v primeru, če v tujini zbolijo za katerokoli boleznijo, tudi zaradi okužbe z novim koronavirusom," so navedli. Ob tem so opomnili, da zavarovanje ne krije stroškov, ki zavarovancu nastanejo, ker je moral ostati v karanteni, ker je bil v stiku z okuženim, sam pa ni zbolel.