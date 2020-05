Komu je pandemija prinesla milijarde?

Ko je Svetovna zdravstvena organizacija 11. marca razglasila globalno pandemijo novega koronavirusa, so številni superbogati po svetu zaradi padca delnic izgubili kar nekaj milijard. Delniški trgi so si v zadnjih tednih nekako "opomogli". Superbogati pa tudi. Ene skupine korporacij pa pandemija ni prizadela. Ravno nasprotno. Vrednost njenih delnic se je povečevala, njihovi glavni delničarji pa so resno dodatno obogateli. Gre za farmacevtske orjake in družbe, ki proizvajajo medicinske naprave.