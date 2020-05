Vladno poročilo o nabavi zaščitne opreme ob obstrukciji opozicijskih poslancev potrdili

Pozneje so mu sledili še vodje poslanske skupine SD Matjaž Han , vodja poslancev LMŠ Brane Golubović in vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper . Kociprova se je vprašala, za kaj je bilo koaliciji treba izvajati poslovniške manevre. Da izvršilna veja oblasti diktira zakonodajni, kako naj ravna, je pa opozoril Han.

Po več urah burne razprave in protestnem odhodu opozicijskih poslanev so poročilo o nabavah zaščitne opreme poslanci potrdili ob obstrukciji poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB, in sicer s 50 glasovi za in brez glasu proti.

Državni zbor je na izredni seji obravnaval vladno poročilo o nakupu zaščitne opreme, ki je nastalo po številnih medijskih razkritjih spornih poslov in domnevnih pritiskov. Vladno poročilo govori predvsem o odgovornosti nekdanjega vlade pod vodstvom Marjana Šarca , ki naj bi novi vladi pustila prazna skladišča zaščitne opreme, Janševa vlada pa da jo je nato zagotovila v zadostni količini in to po nižji ceni kot prejšnja.

Ko avansi niso bili več problem, je nastal problem z maržami. A po informacijah Janše so bile te najvišje pri klasičnih, standardnih dobaviteljih slovenskemu zdravstvu. "In vsi problemi so se začeli potem, ko mnogi od teh očitno niso prišli zraven, so pa pristojni, ki se danes imenujejo žvižgači, podpisovali pogodbe z najvišjimi maržami," je dejal pred poslanci.

Ob tem je premier povedal, da je Slovenija od Evropske komisije ta teden dobila prvo pošiljko, in sicer 30.000 kirurških mask. Danes pa so posredovali dopis, naj podarjenih mask ne delijo, saj so šele zdaj začeli gledati certifikate, ki pa so neustrezni. "Evropska komisija, ki ima na desettisoče uradnikov," je pripomnil.

Prve kritike so se pojavile zaradi avansov, zato so se na pristojnem ministrstvu odločili, da bodo skušali opremo nabavljati brez avansov. Janša ocenjuje, da ni evropske države, ki je plačevala avanse, pa bi v skladu z njimi dobila vso opremo.

Dejal je tudi, da ne sedi na tem mestu, ker bi aktualna koalicija na vsak način rušila prejšnjo vlado in si želela oblasti, ampak zato, ker "je prejšnja vlada vrgla puško v koruzo na začetku epidemije in je bila to v tistem času verjetno edina konstruktivna možnost" . Glede nabave zaščitne opreme je zatrdil, da je bilo dobavljeno vse, kar je bilo plačano, o ravnanju ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška s sodelavci pa, da je "rešilo na desetine življenj" . Dodal je, da je nabava kritične medicinske opreme potekala v skladu z zakonodajo, ki v primeru epidemije omogoča skrajšane postopke.

Janša je med drugim dejal tudi, da je bila epidemija 12. marca razglašena nezakonito, saj bi jo morala vlada, ne pa pristojni minister. Vendar pa prejšnji premier Šarec tega ni hotel narediti, zato je tedanji minister za zdravje Aleš Šabeder "to naredil na svojo roko".

Dotaknil se je tudi ravnanja opozicijskih strank v zadnjih tednih. Kot je dejal, se v nobeni drugi državi ne dogaja, da "bi opozicija zganjala to, kar vi zganjate". Kar se dogaja v okviru oviranja vladnih ukrepov in rušenja vlade, je po njegovem mnenju "izven razumnega okvira".

Med drugim je opozoril na grožnje s smrtjo, tudi njemu osebno, ki se pojavljajo na protestih. Obenem pa je predstavnike opozicije vprašal, kakšen zgled dajejo ljudem s fotografijami s protestov "v gruči in v času, ko je to pač prepovedano". Obenem pa je zatrdil, da so njihova vrata vedno odprta in da lahko koalicijo, če ima kdo dobre ideje in želi pomagati, vedno razširijo.

V opoziciji do vladnega poročila glede nabav zaščitne opreme neusmiljeni

Poslanske skupine opozicijskih strank so bile v predstavitvi stališč o vladnem poročila glede nabav zaščitne opreme v nadaljevanju izredne seje DZ neusmiljene in nekatere tudi niso varčevale z besedami, kot so kraja, kriminal in vojno dobičkarstvo. Zahtevale so, da se sumi nepravilnosti raziščejo. Kasneje so izredno sejo protestno zapustili.

Nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec je v imenu poslanske skupine LMŠ spomnil, da je razloge za odstop s premierskega položaja pojasnil že proti koncu februarja. Vlada ni imela več osnovnih pogojev za delovanje, je spomnil in ovrgel očitke iz koalicije, da je pobegnil pred bližajočo se epidemijo covida-19.

Že v prejšnjem mandatu so po njegovih besedah prepovedali obiske v domovih starejših, uvedli kontrolo na mejah in odpovedali večje prireditve ter začasno zaprli šole in vrtce. Že konec januarja pa se je sestala tudi koordinacijska skupina, ki je delala na medresorski ravni in se aktivno pripravljala na to, da se bo razglasila epidemija, je povedal.

Vladno poročilo, ki ga obravnavajo, pa po njegovi oceni "ni vredno papirja, na katerem je natisnjeno". Vlado, ki jo je vodil, namreč obtožuje nevestnega ravnanja, medtem ko je ravnanje aktualne vlade predstavljeno kot"briljantno", je dejal.

Po mnenju SAB je koalicija zlorabila epidemijo za vojno dobičkarstvo, nekateri posamezniki pa so nekontrolirano zapravljali javna sredstva. "V kriznih časih je treba varčevati, ne pa zapravljati davkoplačevalskega denarja," je dejal Marko Bandelli. Po njegovih besedah se morajo raziskati vsi vidiki pri nakupih zaščitne opreme, in sicer tako aktualne kot prejšnje vlade. V primeru ugotovljenih kršitev pa je treba kršitelje po mnenju SAB poklicati na odgovornost.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je po navedbah Levice trdil, da do nakazil avansov sploh ne prihaja. S takimi navedbami pa je lagal, je dejal Miha Kordiš. Druge države so po njegovih besedah pri nakupu zaščitne opreme v boju proti covidu-19 uporabile svoje diplomatske mreže in tudi Slovenija bi to lahko naredila, a ni hotela. "Provizije boste vrnili z obrestmi," je zatrdil.

V SD pa so izpostavili, da je po ustavi DZ nadrejen vladi, vlada pa je odvisna od njegove podpore. Postopek, povezan z obravnavo poročila v DZ, je bil po besedah Soniboja Knežaka v nasprotju s poslovnikom DZ, saj so imeli poslanci za preučitev besedila le dva dni časa. Vladajoči so namerno spregledali delitev oblasti in povozili ustavni red, je menil.

Počivalšek: Vi, ki vladnemu poročilu nasprotujete, dejstvom ne verjamete, mi pa drugega kot dejstev nimamo

Minister Počivalšek, na katerega je v zadnjem času letelo največ očitkov glede spornih nabav zaščitne opreme, se je v DZ branil z besedami, da so "delali v skrajni časovni stiski", ter iskali rešitve, ki "so bile vzdržne, v skladu z zakonodajo in so predvsem Sloveniji pravočasno zagotovile dovolj opreme". Dodal je:"Vi, ki vladnemu poročilu nasprotujete, dejstvom ne verjamete, mi pa drugega kot dejstev nimamo."