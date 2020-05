Kaj konec epidemije pomeni za ukrepe finančne pomoči?

Dodal je, da bomo morali vzdrževati novo stopnjo higiene, ki smo se je navadili (nošnjo mask, umivanjem rok) in varnostno razdaljo. Če pa pri sebi opazimo znake covida-19, moramo poskrbeti za to, da se pravočasno testiramo in se samoizoliramo v primeru bolezni.

Pa je Rozmana izjava premierja Janeza Janše v DZ, da je epidemiološka slika tako dobra, da bi lahko še ta mesec razmišljali o preklicu epidemije, presenetila? " Ta izjava me je res nekoliko presenetila, čeprav smo si vsi želeli tega. Z medicinskega pogleda epidemije še ni konec – konec je bo, ko bo še zadnji bolnik ozdravel in bo minila inkubacijska doba. A kot družba, kot ljudje, ki si želimo ponovno začeti delati in živeti tako, kot smo živeli prej, ne moremo čakati tako dolgo. Z ukrepi se bomo morali znajti v tej novi realnosti, ob tem, ko epidemiologi zagotavljajo, da to malo število obolelih lahko držijo pod kontrolo," je na to dejal direktor klinike na Golniku.

Gosti v oddaji 24UR ZVEČER so bili Aleš Rozman , ki je prav tako član vladne posvetovalne skupine v času koronavirusa in direktor univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, predsednica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Sonja Šmuc in pa predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh .

Uradni preklic epidemije ne more temeljiti na strokovnih dejstvih, kar je še včeraj povedala vodja strokovne posvetovalne skupine ministrstva za zdravje Bojana Beović. Kot pojasnjuje Lidija Jerkič , predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), bi to pomenilo, da ne bi bilo več nadomestila za čas, ko so delavci na čakanju, prav tako ne oprostitve plačila za pokojninsko zavarovanje, kriznega dodatka in univerzalnega dohodka za samozaposlene osebe.

Predsednica GZS Sonja Šmuc je dejala, da bo gospodarska situacija letos zagotovo bistveno hujša kot leta 2008 in 2009, ko smo lahko opazovali padce v naročilih, ki so dosegli tudi do 50 odstotkov. "Sedaj pa imamo posamezne dejavnosti, ki so padle na 0. Prišlo je do popolne zaustavitve, zamrznitve. V družbi smo vsi povezani, in kar se zgodi gospodarsko, se potem prenese naprej," je razložila, zakaj bo še huje. "Edino, kar lahko upamo, je, da ta recesija ne bo dolgotrajna,"še dodaja. Slovenija po njenih besedah doživlja velike padce, a se potem tudi hitro pobere. V primeru drugega vala, pred katerim svarijo, pa smo v isti situaciji kot države drugod po svetu. Izpostavila je, da v podjetjih do zdaj nismo imeli izbruhov in da lahko računamo, da bo tako ostalo tudi naprej, saj so bili varnostni ukrepi zelo hitro sprejeti in tudi upoštevani. "Gospodarstvo je pokazalo, da je del rešitve," je dejala Šmučeva.

Meh, predsednik OZS, je dejal, da če je kdo vesel, da se koronavirus umirja, so to obrtniki in podjetniki. Odpiranje gostinskih lokalov in turizma jih zelo veseli, a skrbi jih recesija, ki prihaja oziroma je po njegovih besedah že tu. "Računamo na pomoč države še naprej, da se ta ne prekine takoj, temveč da se počaka, kaj se bo dogajalo, in se potem bonitete oziroma pomoč postopoma ukine," je dejal Meh, ki ne verjame, da bodo do konca leta splavali.

Šmučeva je na to dejala, da je kar nekaj sektorjev, ki so zdaj v popolnoma drugačni situaciji, kot so bili pred pojavom te krize. "Smotrno bi bilo premisliti, če bi za vsaj določene branže, tiste, ki so bile najbolj prizadete, ukrepe podaljšali še za nekaj časa. Nas v gospodarstvu pa že zdaj zanima, kje je naslednji paket, kje je naslednji ukrep, zato pričakujemo zelo jasne odgovore in ukrepe, ki bodo pomagali pri ponovnem zagonu,"je povedala. Meh je dejal, da ukrepa o skrajšanem delovnem času ne podpirajo oziroma mu niso naklonjeni, glede gostinstva in turizma pa vladi priporočajo, da zniža DDV in uvede DDV po plačani realizaciji, kar bi po njegovih besedah rešilo plačilno nedisciplino.