Pred turistično sezono Italija in Grčija sproščata covidne ukrepe

Grška uprava za civilno letalstvo je sporočila, da bo za domače in mednarodne lete odpravila covidne omejitve. Edini ukrep, ki še ostaja v veljavi za potnike in zaposlene, je nošenje zaščitnih mask na letališčih in letalih. Potniki so morali sicer pred tem izkazovati tudi potrdila o cepljenju oz. opraviti negativen test na covid-19.