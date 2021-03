Pred vrnitvijo v šolo po karanteni maturanti ravenske gimnazije na hitre teste

Na Gimnaziji Ravne na Koroškem so se po besedah ravnatelja doslej soočali s kar nekaj okužbami med dijaki in posledičnimi karantenami za celotne razrede. Tako je bilo zadnjih deset dni zaradi pojava okužb v karanteni tudi vseh 93 dijakov četrtih letnikov. Kot je ravnatelj pojasnil za STA, je namreč način pouka v četrtih letnikih nekoliko drugačen, saj izvajajo pouk izbirnih predmetov, pa nivojsko delo zaradi čim boljših priprav na maturo, in tako posamezni oddelek ni povsem v mehurčku.

Pred današnjo vrnitvijo k pouku v šoli so se zato na gimnaziji odločili, da naj dijaki v nedeljo v okviru Zdravstvenega doma Ravne opravijo hitre teste na novi koronavirus. "Mi smo jim s tem želeli omogočiti pouk na šoli, kar je za maturante mesec in pol pred maturo izjemno pomembno," je pojasnil ravnatelj Dragomir Benko. Spomnil je, da sicer mnogi hitre teste redno opravljajo tudi na šolah vožnje.

Za odločitev o hitrih testih se je vodstvo gimnazije odločilo samostojno, za mnenje pa je ravnatelj vprašal tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, učitelje in dijaško skupnost. Vsi so se po njegovih besedah "nekako strinjali".

Ob današnji vrnitvi maturantov v šolo po ravnateljevih besedah niso preverjali testov, saj dijakom zaupajo. Po ravnateljevih informacijah je bil samo v enem primeru nedeljskega testiranja maturantov s hitrimi testi izvid pozitiven, dijak oz. dijakinja pa je ostal doma.

Opozoril je še, da se epidemično stanje na Koroškem slabša in da v prihodnje pričakuje, da bodo dijaki v primeru rizičnih stikov ali slabšega počutja ostali doma oz. se sami odločili za hitro testiranje. Kako bodo na gimnaziji glede morebitnega hitrega testiranja pri maturantih ravnali prihodnji teden, ravnatelj še ne ve.

Po vladnih podatkih ima Koroška trenutno med vsemi statističnimi regijami najvišjo številko pojavnosti novih potrjenih primerov okužbe tako v 7-dnevnem kot tudi v 14-dnevnem obdobju na 100.000 prebivalcev. V regiji je po podatkih Sledilnika za covid-19 potrjenih 499 aktivnih okužb, od tega največ, 96 v občini Radlje ob Dravi, sledita slovenjgraška občina s 67 in ravenska z 61 aktivnimi okužbami.

O smiselnosti in upravičenosti testiranja učencev in dijakov je na današnji vladni novinarski konferenci spregovoril tudi predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Kot je dejal, je to vprašanje za zdravstveno stroko, a je dejstvo, da z rednim testiranjem kar precej preprečujejo izostajanje in obolevanje učiteljev. Po njegovi oceni bi bilo verjetno smiselno razmisliti o kompromisnem načinu, kot so ga na primer izvajali v Italiji v času prvega vala epidemije. Tako so testirali učence oddelkov, kjer so zaznali rizične stike, ti oddelki pa so nato lahko nadaljevali pouk v šoli.