Pred začetkom šolskega leta organizirana cepljenja za mlade proti covidu-19

Po podatkih NIJZ je v starostni skupini do 17 let z enim odmerkom cepljenih 10.106 oseb oz. 4,4 odstotka, z dvema pa 16.425 oseb oz. 2,7 odstotka. A proti covidu-19 se lahko glede na registracijo cepiv cepijo le starejši od 12 let, mladostnikov, starih od 12 do 18 let, pa je v Sloveniji glede podatke Statističnega urada RS 120.278. To pomeni, da je polno precepljenih 8,4 odstotka, z enim odmerkom pa 13,7 odstotka oseb v tej starostni skupini.

Okužbe z novim koronavirusom so trenutno najpogostejše v starostni skupini od 15 in 24 let, med njimi je polno cepljenih 31 odstotkov prebivalcev. Po pojasnilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je med mladimi največ okužb zaradi njihovega obnašanja in predvsem tesnejšega druženja in ne, ker bi bili bolj dovzetni za okužbo s trenutno prevladujočo različico delta. Pristojni pozivajo k čim večji precepljenosti proti covidu-19, zlasti ob naraščanju števila okuženih ter prihajajoči jeseni, ko se tudi začne novo šolsko leto.

To je sicer najmanj med vsemi starostnimi skupinami, čeprav v zadnjih tednih po različnih mestih v državi vabijo prav mlade, naj se pridejo cepit. Tako so cepljenje mladih med drugim že omogočili v Ljubljani, Kranju, Kopru in Slovenj Gradcu. Za njih uporabljajo cepivo Pfizerja in BioNTecha.

Pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu Denis Baš je pojasnil, da se na njega obračajo starši in mladi za nasvet, ali se cepiti proti covidu-19 ali ne. Svetuje jim cepljenje. Po Baševih besedah imajo starši, ki se nanj obračajo, pomisleke predvsem glede preizkušenosti cepiva in tega, da otroci niso najbolj ranljiva skupina prebivalstva. In čeprav otroci niso glavna skupina, pri katerih pride do zapletov zaradi covida-19, pa tudi pri njih lahko pride do posledic, je opozoril.

Posebej je cepljenje proti covidu-19 svetoval tistim otrokom, ki imajo kronične bolezni. A teh je razmeroma malo, manj kot odstotek vseh njegovih opredeljenih pacientov. Med njegovimi pacienti se je za cepljenje odločilo veliko najstnikov, starih od 15 do 18 let, pa tudi veliko športnikov, zlasti zaradi možnosti udeležbe na treningih in tekmah.

Cepljenje mladostnikov proti covidu-19 je pomembno

Kot je v sredo dodal direktor NIJZ Milan Krek, bi lahko z zadostno precepljenostjo imeli odprte tako osnovne kot srednje šole kljub največji epidemiji. "PCT-pogoj nam tudi v največji epidemijski stopnji omogoča, da funkcioniramo, a se ga moramo dosledno držati," je izpostavil. Hkrati je Krek opozoril, da covid-19 ni tako nedolžen pri mladih, saj lahko pusti pocovidne simptome, ki jih ovirajo pri športu, delu, nekateri potrebujejo celo rehabilitacijo. Poleg tega je več kot 30 otrok v državi po prebolelem covidu-19 zbolelo za večorganskim vnetnim sindromom, ki lahko pusti hude posledice.