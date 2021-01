Predhodna okužba pomeni 83 odstotkov manjše tveganje za ponovno okužbo

V študiji SIREN je med lanskim junijem in novembrom sodelovalo skoraj 21.000 zdravstvenih delavcev iz vse države, ki so jih redno testirali na okužbo na novi koronavirus, da bi ugotovili, ali so okuženi oziroma ali so že bili okuženi. Znanstveniki so ugotovili, da se jih je med tistimi zdravstvenimi delavci, ki niso imeli protiteles, torej ki se še niso okužili, v tem obdobju okužilo 318. Med tistimi, ki so preboleli covid-19, so bili primeri vnovične okužbe redki. Med 6614, ki so imeli protitelesa, se jih je namreč v tem obdobju znova okužilo samo 44, kažejo prvi izsledki študije agencije za javno zdravje Anglije PHE, ki je njihovi kolegi še niso pregledali.

Predhodna okužba tako pomeni 83 odstotkov manjše tveganje za tiste, ki so že preboleli covid-19, da bi se znova okužili, kot za tiste, ki se še niso, so ugotovili znanstveniki. Vendar se nekateri lahko znova okužijo in okužijo tudi druge, opozarjajo.