Predhodnik omikrona po znanstvenih ugotovitvah prisoten že pred alfo in delto

V Južni Afriki in Bocvani prvič odkrita različica ima veliko število mutacij. Te se nanašajo tudi na protein S, prek katerega se virus pritrdi na človeške celice. Po ocenah Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) bi lahko omikron v nekaj mesecih postal dominantna različica novega koronavirusa v Evropi.

Po ocenah Preiserja se omikron širi lažje kot delta. Dokončnih dokazov, da povzroča milejšo obliko bolezni, še ni, prav tako ni jasno, ali so za novo različico bolj dovzetni otroci. Trenutno namreč v Južni Afriki zaznavajo večje število hospitalizacij med otroki, za kar pa bi lahko bilo krivo tudi dejstvo, da ta populacija zgolj ni precepljena.

Odprta ostajajo tudi vprašanja, ali so cepiva proti covidu-19 učinkovita tudi proti omikronu. "V Južni Afriki trenutno prihaja do številnih izbruhov okužb z omikronom med cepljenimi. A ni jasno, ali so za to krive posebnosti različice," je dejal Preiser.