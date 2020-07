'Predlagani pristopi za doseganje čredne imunosti so nedosegljivi'

Na Kitajskem in v ZDA so bile opravljene podobne študije in "ključna ugotovitev teh reprezentativnih skupin je, da je večina prebivalstva ostala neizpostavljena covidu-19, tudi na območjih z razširjenim kroženjem virusov," je zapisano v komentarju revije, objavljenem skupaj z ugotovitvami Španije. "Glede na te ugotovitve vsak predlagani pristop k doseganju čredne imunosti z naravno okužbo ni le zelo neetičen, ampak tudi nedosegljiv," sta zapisala avtorja komentarja Isabella Eckerle , vodja Ženevskega centra za nastajajoče virusne bolezni in Benjamin Meyer , virolog na univerzi v Ženevi.

Španski strokovni pregled študije se je začel aprila, medtem ko je bila država strogo zaprta, izvajale pa so jo vodilne vladne agencije za raziskave in epidemiologijo. "Relativno nizka seroprevalenca, opažena v okviru intenzivne epidemije v Španiji, bi lahko služila kot referenca za druge države. Trenutno je čredno imunost težko doseči brez sprejetja kolateralne škode zaradi številnih smrti pri dovzetnem prebivalstvu in preobremenjenosti zdravstvenih sistemov, "je zapisano v poročilu.

Vodja španske študije Marina Pollán, direktorica Nacionalnega centra za epidemiologijo, je za CNNpovedala:"Nekateri strokovnjaki so izračunali, da bi približno 60 odstotkov pozitivno testiranih lahko pomenilo čredno imuniteto. Toda za dosego te številke smo zelo daleč."

Španija je ena od držav v Evropi, ki jo je koronavirus najbolj prizadel, z več kot 28.000 smrtnimi primeri in 250.000 okuženimi. Lancet je objavil rezultate prve faze španske študije, izvedene od 27. aprila do 11. maja, ki je pokazala 5-odstotno razširjenost protiteles. Toda madridsko metropolitansko območje, ki je bilo najtežje prizadeto s covidom-19, je imelo več kot 10-odstotno razširjenost, Barcelona pa sedem odstotno, medtem ko so imele številne druge obalne pokrajine precej nižje stopnje. Rezultati druge faze študije v Španiji so bili objavljeni 4. junija in so pokazali 5,2-odstotno nacionalno razširjenost, kar je le nekoliko več kot v prvi fazi. Rezultati tretje in zadnje faze so bili objavljeni v ponedeljek; pokazali so, da nacionalna prevalenca ostaja 5,2-odstotna, je dejala Pollánova.

V švicarski študiji, ki je potekala od aprila do začetka maja, je bila razširjenost protiteles v Ženevi 10,8-odstotna, je poročal Lancet. "Ker se velika večina prebivalstva ne ozira na okužbo, se lahko kroženje virusa v drugem valu hitro vrne na zgodnje pandemijske razsežnosti, ko se ukrepi odpravijo," sta o ugotovitvah zapisala avtorja Lancetovih komentarjev Eckerlejeva in Meyer.