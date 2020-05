Predlog tretjega protikoronskega zakona začenja pot v DZ

V pomoč turizmu so predvideni tudi turistični boni, ki jih bodo prejeli vsi prebivalci Slovenije, mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov. Do konca leta jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom.

Kot nosilni ukrep je predlagana shema subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Na voljo bo delodajalcem, ki vsaj desetini zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo subvencionirala od pet do 20 ur tedensko, subvencije pa bodo fiksne in bodo znašale do 448 evrov. Subvencioniranje čakanja na delo bo medtem podaljšano le za gostinstvo in turizem, a le do konca junija.

Predlog zakona zagotavlja še pomoč prevoznikom, žičničarjem, ukrepe za kmetijstvo, kritje stroška izpadlih storitev izvajalcem socialnovarstvenih storitev pomoči družini na domu in povračilo stroška oskrbnine uporabnikom institucionalnega varstva, ki so bili ob epidemiji premeščeni v domačo oskrbo. Staršem, ki bodo sami poskrbeli za otroke, do konca junija ne bo treba plačati vrtca. Prav tako se obeta delno kritje izgub v zdravstvu, s ciljem pospešiti investicije pa podaljšanje omejitev za nevladnike.

Odbor naj bi sejo začel po prekinjeni plenarni seji DZ in bi se tako lahko začela šele opolnoči. To je razjezilo poslance Levice. Prepričani so, "da je cilj preprečiti kakršnakoli dopolnila opozicije in od obravnave odtrgati civilno družbo, da bo razprave čim manj in da bo na koncu imela prav samo vlada".