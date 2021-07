Predsednik DZ in vodje poslanskih skupin pozivajo k cepljenju

Pod poziv so se podpisali Igor Zorčič, Danijel Krivec (vodja PS SDS), Brane Golubovič (vodja PS SD), Matjaž Han (vodja PS SD), Matej T. Vatovec (vodja PS Levica), Jožef Horvat (vodja PS NSi), Gregor Perič (vodja PS SMC), Maša Kociper (vodja PS SAB), Franc Jurša (vodja PS DeSUS), Janja Sluga (vodja PS NP), Zmago Jelinčič Plemeniti (vodja PS SNS) in Felice Žiža (vodja PS IMNS).

Zapisali so, da glede na napovedi o bližajočem četrtem valu epidemije covid-19 in z njim povezanimi posledicami, "vas predsednik Državnega zbora in vodje poslanskih skupin skupaj pozivamo k cepljenju". Dodali so, da poziv sledi zato, ker je precepljenost prebivalstva v "danem trenutku ključnega pomena za zdravje in normalno življenje".

Ob tem so še spomnili, da so se cepile tudi poslanke in poslanci DZ. Na voljo je dovolj različnih in učinkovitih cepiv, so opozorili. "Cepljenje je prostovoljno in je eden od pomembnejših načinov, da skupaj uspešno premagamo epidemijo."

K cepljenju je danes pozval tudi predsednik Borut Pahor, ki se je v Kostanjevici na Krki srečal s predsednikoma Avstrije in Hrvaške. Vsi so se strinjali, da morajo pospešiti kampanjo cepljenja z inovativnimi načini.