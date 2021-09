Predstavniki delodajalcev: Breme testiranja mora prevzeti vsak posameznik

Glede na to, da se skladno z odločitvijo vlade v sredo širi obveznost pogoja PCT za izvajalce in uporabnike storitev, pa se Cantarutti tudi sprašuje, ali je na trgu dovolj testov za samotestiranje.

V GZS opozarjajo tudi na hitre in nejasne spremembe vladnih odlokov, ki jim gospodarstvo težko sledi, daj ne predvidevajo ustreznega prehodnega obdobja. "Ob vsaki uveljavitvi odloka se namreč izpostavi veliko nerešenih vprašanj. Vsaka sprememba odloka namreč za posamezno podjetje predstavlja velik kadrovski, organizacijski in finančni zalogaj," je opozoril Cantarutti.

Ob tem je poudaril, da testiranje zaposlenih v vseh dejavnostih za delodajalce poleg velike stroškovne obremenitve predstavlja tudi dodatno časovno in organizacijsko ter kadrovsko obremenitev. "Glede na primerjavo držav EU je precepljenost prebivalstva v Sloveniji pod evropskim povprečjem, in sicer znaša 48,7 odstotka, v EU pa 63 odstotkov. Zato menimo, da je treba od kolektivne odgovornosti tudi v Sloveniji preiti na osebno odgovornost vsakega posameznika," je dejal.

So pa kritični so prenosa stroška testiranja vseh zaposlenih na delodajalce. "Ocenjujemo, da delodajalci ne morejo kriti stroškov testiranja zaposlenim, ki se ne želijo odločiti za brezplačno alternativo – cepljenje. Po našem mnenju naj vsak posameznik nosi odgovornost za svojo odločitev ter s tem tudi za stroške testiranja, v kolikor se ne odloči za cepljenje in za to nima utemeljenih zdravstvenih razlogov," je izpostavil Cantarutti.

Lahova: Račun za slabo precepljenost je izstavljen gospodarstvu

Širitev obveznosti pogoja PCT za delavce in uporabnike storitev je po ocenah predsednice Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariče Lah posledica slabe precepljenosti v Sloveniji, račun pa je izstavljen gospodarstvu. "Trgovina ocenjuje, da bo zaradi uveljavitve novega odloka beležila upad prihodka, stroški pa se bodo povečali, saj bo treba uvesti nadzor nad izpolnjevanjem pogoja PCT pri potrošnikih, ki vstopajo v neživilske prodajalne oz. v trgovske centre," je ocenila.

Opozorila je, da jo bodo znova najslabše odnesle trgovine s tehničnim blagom, ki so v pandemiji že bile zelo prizadete – imeli so velik upad dohodkov, morali so odpuščati. "Sklepamo, da je to tveganje obstoječega stanja in ravni precepljenosti za gospodarstvo zelo veliko, zato smo vlado pozvali k razmisleku o možnosti uvedbe obveznega cepljenja po določenih dejavnostih ali starostnih skupinah, kot bi to presodila svetovalna skupina," je povedala.

Tudi ona kot diskriminatorno ocenjuje odločitev, da novi odlok med izjeme, kjer pogoj PCT ni potreben, ne uvršča živilskih prodajaln in lekarn znotraj trgovskih centrov, in poziva, naj bodo pogoji nadzora PCT za vse in povsod enaki.

Meh: Delodajalci vsekakor ne pristajamo na to

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh poudarja, da strošek testiranja zaposlenih ne bi smel biti breme delodajalcev. "Vlada je gotovo premislila, kako se bo to izvajalo. Delodajalci pa vsekakor ne pristajamo na to, da gre testiranje v breme delodajalcev, ampak mislimo, da bi moralo iti v breme posameznika. Vsak ima namreč možnost, da se cepi, v kolikor pa ima okoli tega pomisleke, pa mislimo, da je prav, da si sam plača testiranja," je prepričan. Po njegovi oceni je smiselno, da enaki pogoji veljajo vse dejavnosti. "Mi smo vseskozi opozarjali vlado, da ti ukrepi ne morejo veljati samo za določene dejavnosti, kot so storitvene dejavnosti, kjer delajo gostinci, kozmetičarji, frizerji. Če ti ukrepi veljajo, je smiselno, da se razširijo na vse dejavnosti. Covid ni prisoten samo v teh dejavnostih, ampak tudi v proizvodnih dejavnostih," je spomnil.

Testiranje za samozaposlene pa s tem tednom ni več brezplačno, so nam potrdili na gospodarskem ministrstvu.