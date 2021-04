Predstavniki gostinstva in turizma pričakujejo pomoč panogi

Vsebine zakona pa sedaj še ne more komentirati, saj je, kot je dodal, še v fazi usklajevanja. "Kaže pa, da bodo med prejemnike pomoči vključeni vsi segmenti turizma, kar je bila ena izmed naših glavnih zahtev," je poudaril po ponedeljkovi napovedi ministrstva o pomoči, pri kateri so izpostavili enkratno pomoč za zagon poslovanja in subvencioniranje regresa.

Predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici SlovenijeBlaž Cvar je izrazil zadovoljstvo, saj da gredo napovedi ministrstva "v pravi smeri". A danes oz. v sredo pričakujejo konkreten predlog zakona, ki bo razkril vse podrobnosti in morebitne omejitve. Pri pripravi predlogov so ves čas sodelovali, zato upa, da bodo ti povzemali vse poglavitne rešitve, je dodal.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije ukrepe, ki bodo predlagani v interventnem zakonu, podpira. A kot so ugotovili, je od njihovih predlogov, ki so zajeti, zaenkrat razbrati le subvencioniranje izplačila regresa za letni dopust, kar je bil tudi predlog delodajalcev. "Ni pa ukrepov, ki bili v pomoč delavkam in delavcem iz te panoge,"so sporočili.

"V sindikatu delavcev gostinstva in turizma v interventnem zakonu za dejavnost gostinstva in turizma za delavce, ki so doma zaradi vladnega odloka in prejemajo le 80-odstotno nadomestilo plače, zahtevamo 100-odstotno nadomestilo plač," so izpostavili. Zahtevajo tudi krizni dodatek za delavce v tej dejavnosti, ki ves čas epidemije delajo, ter razširitev storitev turistični bonov na druge deležnike in storitve, ne le na tiste z nastanitvami.

Vlada je z odlokom o zaustavitvi po njihovi oceni povzročila veliko večjo škodo za dejavnost gostinstva in turizma. "Smo edina panoga v gospodarstvu, ki ne dela že osem mesecev v enem letu. Tega ne bodo mogli nadomestiti niti na novo sprejeti ukrepi, saj so številni subjekti za vedno zaprli svoja vrata, na tisoče delavcev pa se je znašlo med brezposelnimi. Delavcem in delavkam je dovolj agonije, hočemo in želimo delati," so poudarili v sindikatu.