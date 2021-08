Predstavniki zdravstvenega ministrstva s Pfizerjem o zdravilu zoper covid-19

Tako so naročili in tudi že prejeli 1000 odmerkov zdravila REGN-COV2 ameriškega podjetja Regeneron. Zdravilo že uporabljajo na podlagi zahtev lečečih zdravnikov in na osebno odgovornost pacientov, saj ima zdravilo trenutno zgolj začasno dovoljenje za uvoz s strani pristojne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.

Na Ministrstvu RS za zdravje (MZ) so zaradi klavzule o zaupnosti pogovorov glede vsebine zelo skrivnostni, so pa zagotovili, da slovensko zdravstvo sledi najsodobnejšim trendom razvoja medicine na vseh področjih, tudi pri zdravljenju omenjene bolezni. Da bi bilo breme bolezni čim manjše, v posvetu s stroko iščejo najsodobnejše oblike zdravljenja, so zapisali na ministrstvu.

V javnosti se je sicer zadnje dni pojavilo razmišljanje o domnevno učinkovitem zdravljenju z zdravilom Ivermektin, a so iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana danes sporočili, da slovensko zdravstvo za zdravljenje covida-19 omenjenega zdravila ne uporablja, saj ni dovolj dokazov, da bi bilo učinkovito.

Nedavno objavljen Cochrane sistematični pregled raziskav, ki se ponaša z najvišjo ravnjo kakovosti metaanaliz in sistematičnih pregledov v zdravstvu, po njihovem ni našel dokazov, da bi bil Ivermektin učinkovit za zdravljenje ali preprečevanje covida-19, zato njegovo uporabo odsvetujejo izven kliničnih raziskav.

Uporabo sicer veterinarskega zdravila so odsvetovali ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA), Evropska agencija za zdravila (EMA), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in celo proizvajalec Ivermektina, zaradi česar so bili deležni napadov zagovornikov zdravila, ki so jim pripisovali celo podkupljenost s strani farmacevtske industrije in podobno.

"Trenutno poteka precej kliničnih raziskav s tem zdravilom, nekatere so tudi kakovostne, zato upamo, da bo kmalu znano, ali ima zdravilo mesto pri zdravljenju ali ne," so še sporočili z ljubljanske infekcijske klinike in dodali, da v Sloveniji za zdravljenje bolezni uporabljamo zdravila, za katera so v randomiziranih kliničnih raziskavah dokazali, da so učinkovita.

Pri imunsko oslabljenih bolnikih še vedno uporaba prebolevniške plazme

Pri bolnikih, ki jim grozi težji potek bolezni, zgodaj v poteku okužbe uporabljajo monoklonski protitelesi kasirivimab in imdevimab, bolj znani pod že omenjenim imenom REGN-COV2. Prav tako pri imunsko oslabljenih bolnikih, pri katerih je tvorba protiteles okrnjena, še vedno uporabljajo plazmo prebolevnikov.

Za zdravljenje bolnikov, ki potrebujejo kisik, še vedno uporabljajo protivirusno zdravilo remdesivir in kortikosteroide, kritično bolnim pa poleg kortikosteroidov dodajajo tudi tocilizumab, za katerega se je v spomladi objavljenih randomiziranih raziskavah pokazalo, da zmanjša potrebo in skrajša trajanje mehanske ventilacije.

Na zdravstvenem ministrstvu pa ob tem znova pozivajo vse tiste, ki se še niso odločili za cepljenje, da to storijo čim prej, saj bodo tako najbolje zaščitili svoje zdravje v prihajajočem četrtem valu.