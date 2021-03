Predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil 1,6 bilijona evrov vreden paket za okrevanje

Neodvisni center za davčno politiko trdi, da ta zakon prinaša 70 odstotkov koristi od davčnih olajšav tistim, ki zaslužijo manj kot 91.000 dolarjev na leto. Medtem pa je republikanski zakon o davčnih olajšavah bivšega predsednika Donalda Trumpa 50 odstotkov ugodnosti zagotovil petim odstotkom najbogatejših Američanov.

Bidnov zakon zagotavlja 1400 dolarjev neposredne pomoči v gotovini za Američane, ki zaslužijo manj kot 80.000 dolarjev na leto, zagotavlja 300 dolarjev dodatne zvezne podpore na teden brezposelnim do septembra, zagotavlja milijarde dolarjev za boj proti koronavirusu s cepivi, testiranji in drugimi ukrepi.

Prinaša posebne davčne olajšave na otroka, zagotovljen bolniški dopust za skrb za otroka ali drugega družinskega člana, milijarde dolarjev za odpiranje šol in za zvene države ter lokalne skupnosti, pomoč najemnikom stanovanj, gledališčem, temnopoltim kmetom, subvencije za zdravstvena zavarovanja, letalsko industrijo in številne druge demokratske prioritete.

Demokrati želijo s tem državljanom pokazati, da je država lahko koristna in pomaga, ko je treba, in zanje je bil to zelo pomemben glas. Volivcev dejstvo, da se javni dolg bliža 22.000 milijardam dolarjev, trenutno ne zanima. Republikanci so bili proti zakonu zaradi vse druge porabe, razen tiste, ki je neposredno povezana s pandemijo koronavirusa.

Demokratska levica je izgubila povišanje minimalne plače na 15 dolarjev do leta 2025, ker bi s tem predlog težko potrdili v senatu. Namesto 400 dolarjev za brezposelne na teden so privolili v 300 dolarjev, sprejeli so tudi znižanje upravičenosti do neposredne finančne pomoči na tiste z manj kot 80.000 dolarjev dohodka, vendar pa so se zavedali, da je celotni paket preveč pomemben, da bi ga žrtvovali v imenu popolnosti.

Biden je tako po 50 dneh vladanja dosegel verjetno najpomembnejšo zakonodajno zmago, ki bo čez dve leti odločila o tem, ali bo zadnji dve leti prvega mandata vladal s pomočjo demokratskega kongresa, ali životaril ob republikanski večini, ki bo blokirala njegove pobude.