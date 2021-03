Predvidoma sredi aprila v Slovenijo 7050 odmerkov cepiva Johnson & Johnson

Kot so še navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ta teden cepijo osebe, stare 75 let in več, ter starejše od 70 let. Realizirali so približno 84 odstotkov naročil cepiva za osebe stare 70 let in več.

Glede na podatke, ki jih izvajalci cepljenja poročajo v Elektronski register cepljenih oseb, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 230.955 oseb, z dvema pa 112.157 oseb oz. 5,3 odstotka prebivalcev.

V Sloveniji trenutno cepijo s tremi od štirih cepiv, ki so dobila pogojno dovoljenje za promet v EU. S prvim odmerkom cepiv proizvajalcev Pfizer in BioNTech ter Moderne, ki delujeta na tehnologiji mRNK, je bilo cepljenih 138.971 oz. 16.435 oseb. Drugi odmerek Pfizerjevega cepiva je prejelo 107.819 oseb, Moderninega cepiva pa 4138.

Z vektorskim cepivom britansko-švedskega podjetja AstraZeneca je bilo cepljenih 75.537 oseb s prvim odmerkom in 200 z drugim, je razvidno iz interaktivnega prikaza podatkov o cepljenju, ki ga pripravlja NIJZ.

Cepivu Johnson & Johnson, ki je četrto odobreno cepivo proti covidu-19 v EU, je Evropska agencija za zdravila zeleno luč prižgala v prvi polovici marca. Skladno s pogodbo mora podjetje prvo dobavo zagotoviti v 30 dneh. Glede na podatke NIJZ je prvih 7050 odmerkov pričakovati sredi aprila. To cepivo zaščito sicer nudi že po cepljenju z enim odmerkom.