Pregled novih sproščanj: kaj vse se odpira in kakšne so spremembe?

Ob izboljšanju epidemioloških razmer, ki je omogočilo prehod v t. i. oranžno fazo, je vlada odločila, da se sprostijo nekatere omejitve. Med drugim se s ponedeljkom odpirajo vse trgovine, odpravljena bo omejitev gibanja na občine in regije, v veljavi pa ostaja nočna omejitev gibanja. Vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov se vračajo v šole.

Odlok, s katerim bo odpravljena omejitev gibanja na občine in statistične regije, bo začel veljati v ponedeljek, je pojasnil minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Dovoljeno bo zbiranje do deset ljudi, v veljavi pa ostaja omejitev gibanja v nočnih urah, torej med 21. in 6. uro. Po Hojsovih besedah bo omejitev gibanja ponoči sproščena, ko bodo v skladu z vladnim semaforjem epidemiološke razmere to dopuščale.

icon-expand Meje med občinami lahko od ponedeljka prehajate prosto. FOTO: Bobo

Kdo se vrača v šole? Vlada je sklenila, da se s ponedeljkom v šole vračajo vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Pouk za vse bo potekal v matičnih učilnicah. Ker so prihodnji teden v vzhodnem delu države počitnice, se bo tako v šolske klopi vrnilo približno 107.000 učencev in 6000 učiteljev z zahodnega dela Slovenije, 83.000 učencev z vzhodnega dela države pa se bo v šole vrnilo 22. februarja. V srednje šole pa se v ponedeljek vrača približno 11.000 dijakinj in dijakov gimnazij in srednjih šol ter približno 650 dijakov nižjega poklicnega izobraževanja. Spet bosta v šolskih prostorih potekala tudi praktični pouk in izobraževanje odraslih.

icon-expand V šolo se vračajo osnovnošolci. Del Slovenije ima sicer šolske počitnice. FOTO: Dreamstime

V višjih in visokih šolah ter na fakultetah bodo s ponedeljkom dovoljeni izpiti in seminarji do deset udeležencev, te izjeme veljajo tudi za dijaške in študentske domove. Za vrtce pa s ponedeljkom ne bo sprememb. Odprte vse trgovine, potrošniki ne potrebujejo testa Vrata bodo v ponedeljek odprle tudi vse trgovine. Hkrati v nobeni dejavnosti ne bo več zahtevan negativni test na novi koronavirus za potrošnike.

Od sobote možen vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa za cepljene in tiste, ki so covid-19 preboleli.

Zahtevano bo redno testiranje zaposlenih, pri tem pa bodo izjeme enake kot do zdaj, denimo bencinski servisi, pošte in lekarne, nekaj pa je novih. To so storitve ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na daljavo, priprava pijač in jedi za dostavo ter priprava in strežba jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oz. varovance.

icon-expand Stranke ne potrebujejo testiranja. FOTO: Aljoša Kravanja

V skladu s širšo vladno odločitvijo sicer tudi glede testiranja zaposlenih velja, da lahko ti namesto negativnega testa predložijo dokazilo o cepljenju, potrdilo o prebolelem covidu-19 ali dokazilo o pozitivnem rezultatu testa na novi koronavirus, od katerega je preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev. Še naprej pa pri izvajanju vseh storitev ostaja omejitev ena stranka na 30 kvadratnih metrov oz. ena stranka na prostor, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ter ena stranka na 10 kvadratnih metrov v primeru odprte tržnice. Kako je s prehajanjem meja? Sproščajo se tudi nekatere druge omejitve. Že od sobote bo tako mogoče prehajanje notranje schengenske meje na vseh mejnih prehodih, kontrolne točke se namreč ukinjajo. Kot je na novinarski konferenci pojasnil Hojs, bo od sobote tudi možen vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa za cepljene in tiste, ki so covid-19 preboleli.

icon-expand Nove sprostitve na področju športne vadbe FOTO: Dreamstime

Nove sprostitve na področju športne vadbe S ponedeljkom se v Sloveniji povečuje tudi obseg športa, ki je bil za zajezitev epidemije covida-19 dostopen le peščici registriranih in poklicnih športnikov ter individualni rekreaciji. Od ponedeljka bo dovoljena tudi brezkontaktna športna vadba individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob neprekinjenem ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje. Za uporabo žičniških naprav bo veljal negativni test, ki ni starejši od sedmih dni, kar velja tudi za delavce na smučiščih, ki so v stiku z uporabniki.