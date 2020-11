Pregled ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa po občinah

Z današnjim dnem so prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oz. člani skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. Od ponedeljka se bo za 14 dni ustavil javni prevoz - medkrajevni, mestni in železniški.

Poleg države so številne ukrepe sprejele tudi občine. V nadaljevanju objavljamo povezave do ukrepov po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi.

LJUBLJANA Od 16. do 30. novembra bo omogočeno brezplačno parkiranje na vseh zunanjih javnih parkiriščih in parkirnih mestih. Mestna občina Ljubljana je med drugim dala UKC Ljubljana na voljo 100 parkirnih dovolilnic za zaposlene za parkiranje na parkirnih mestih v okolici UKC, uporabnike posebne rabe javnih površin v lasti občine za namene gostinskih vrtov in najemnike poslovnih prostorov v lasti MOL pa so oprostili plačila občinske takse oz. najemnine od 19. 10. do 30. 11. MARIBOR Mestna občina Maribor med drugim vzpostavlja telefonsko številko in elektronski naslov za pomoč občanom: https://www.maribor.si/povezava.aspx?id=291&pid=18256

Dodatne ukrepe sprejema tudi Snaga Maribor: https://www.snaga-mb.si/pravila-za-preprečevanje-širjenja-okužbe-covid-19.html

Spremembe režima so tudi v Zavetišču za živali Maribor: https://www.snaga-mb.si/sprememba-režima-v-zavetišče-za-živali-maribor.html

Ostali ukrepi Mestne občine Maribor so dostopni na povezavi: https://www.maribor.si/ KRANJ Mestna občina Kranj je vzpostavila razdeljevanje toplih obrokov tistim učencem in dijakom, ki imajo subvencionirano prehrano v šolskem letu 2020/2021. Tople obroke bodo delili prostovoljci v OŠ Jakoba Aljaža med 12. in 14. uro.

Na Mestni občini Kranj imajo aktivno telefonsko številko 080 18 85, na kateri lahko občani pridobijo informacije v zvezi z epidemijo. Na isti številki še vedno sprejemajo tudi klice tistih, ki bi jim priskočili na pomoč kot prostovoljci. Splošne informacije na Mestni občini Kranj sprejema centrala na 04 23 73 000. Upravna enota Kranj je dosegljiva na številki 04 20 15 600; vse dodatne informacije glede občinskih ukrepov lahko občani dobijo na spletni strani: https://www.kranj.si/koronavirus

Komunala Kranj uvaja spremenjeno poslovanje: https://www.komunala-kranj.si/obvestilo-o-poslovanju-komunale-kranj-v-casu-razglasene-epidemije

V Mestni občini Kranj so začasno zaprli športna in otroška igrišča: https://www.kranj.si/zapirajo-se-otroska-in-sportna-igrisca

KOPER Mestna občina Koper je začela z brezplačnim razdeljevanjem toplih obrokov tudi za koprske dijake iz socialno ogroženih skupin. Dijaki oziroma njihovi zakoniti zastopniki bodo obroke v nepovratni embalaži lahko prevzemali na Osnovni šoli Koper, na naslovu Cesta Zore Perello - Godina 1, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure (za vhodom v prvo triletje na modri in rumeni stojnici). Parkiranje je na vseh javnih parkiriščih Mestne občine Koper brezplačno. To velja za vsa parkirišča, ki jih upravlja Marjetica Koper, vključno s parkirnima hišama pod Osnovno šolo Koper in Areno Bonifika. Mestna občina med drugim uvaja nov režim uporabe športnih objektov, vse dodatne informacije so dostopne na spletni strani Mestne občine: https://www.koper.si/sl/splosne-informacije/novice-covid-19/

Rižanski vodovod uvaja nove omejitve v poslovanju s strankami: https://www.rvk.si/si/aktualno/sporocilo-za-javnost

Občinska uprava s strankami posluje v omejenem obsegu. Več informacij o ukrepih Mestne občine Koper na povezavi: https://www.koper.si/sl/splosne-informacije/ Mestna občina Koper bo v naslednjem tednu z dodatnim vozilom okrepila program spremljanja in družabništva Vitica, ki ga na območju občine izvaja Obalni dom upokojencev Koper. Prevozi se izvajajo po naročilu, za vse informacije so na voljo na 030 710 007. Prevoze ranljivih skupin oseb še vedno izvajajo tudi prostovoljci v okviru programa Prostofer. Občani se lahko za dostavo toplih obrokov, pomoč na domu, varovanje na daljavo, nujno dostavo hrane, higienskih pripomočkov in zdravil ter prevoz starejših oseb obrnejo na Gerontološki center Koper (05 663 45 85 ali op.center@odu.si). NOVO MESTO Mestna občina med drugim uvaja spremembe v poslovanju Skupne občinske uprave Dolenjske: https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2020102010125886 Informacije o delovanju Mestne občine Novo mesto so dostopne na povezavi https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2020102816265645 Upravičencem bo tudi med zaprtjem izobraževalnih ustanov na voljo topel šolski obrok. Za nujne prevoze starejših in invalidov je še naprej na voljo sistem prevozov Rudi. Dodatne informacije na spletni strani https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2020111315040149 VELENJE S ponedeljkom bodo vse tri enote Knjižnice Velenje - Mestna knjižnica Velenje, Mestna knjižnica Šoštanj in Knjižnica Šmartno ob Paki do nadaljnjega zaprte. Mestna občina zagotavlja tople obroke za učence s prebivališčem v mestni občini: https://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2020/11/10716 Možna je dostava brezplačnega toplega obroka na dom za starostnike, gibalno ovirane, osebe v karanteni, ki nimajo možnosti, da bi jim svojci pomagali, in tiste, ki si zaradi socialne stiske ne morejo skuhati ali privoščiti toplega obroka. Naročila sprejemajo vsak delovnik med 9. in 13. uro na telefonski številki 03 8961 619, in sicer za naslednji delovnik in vsak dan posebej. Člani prostovoljne skupine Udarnik Mladinskega centra Velenje na območju Mestne občine Velenje zagotavljajo tudi brezplačno dostavo nakupov hrane in zdravil za starejše in gibalno ovirane. Zainteresirani jih lahko pokličejo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na telefonsko številko 03 898 19 22. Informacije za občane na povezavi: https://www.velenje.si/obvestila-za-obcane/2020/10/10647-Upostevanje-vseh-priporocil-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-je-nujno

Do nadaljnjega je ukinjen brezplačni prevoz, namenjen starejšim od 65 let ter gibalno oviranim - Kamerat, omogočena je dostava živil in hrane ter aktivirana telefonska številka za starostnike "Kr povej": https://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2020/10/10661-Kamerat-do-nadaljnjega-ne-vozi-omogocamo-pa-dostavo-zivil-in-zdravil

NOVA GORICA Mestna občina je za pomoč ljudem v stiski vzpostavila svetovalno telefonsko številko psihologinj Centra za krepitev zdravja (CKZ) Nova Gorica 041 426 469, na katero je mogoče poklicati vsak delavnik (od ponedeljka do petka), dosegljivi so tudi na elektronski naslov psihologckz@zd-go.si. Na pomoč so priskočile tudi številne nevladne organizacije v mestni občini. Vse informacije o telefonskih številkah in oblikah pomoči so objavljene na spletni strani občine v zavihku Koronavirus info: www.nova-gorica.si. Civilna zaščita mestne občine sprejema in dostavlja zdravila iz lekarne na dom. Brezplačna storitev je namenjena bolnim, starejšim od 60 let in osebam z različnimi oviranostmi. Naročila zdravil sprejemajo na telefonski številki 05 33 50 107, vsak dan od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro. MURSKA SOBOTA Mestna občina je med drugim vzpostavila dežurno telefonsko številko in poziva Klub prekmurskih študentov, da se njihovi člani vključijo v humanitarne organizacije kot prostovoljci, vse informacije pa občani lahko dobijo na spletni strani občine: https://www.murska-sobota.si/novice/ukrepi-mestne-občine-murska-sobota-za-zajezitev-širjenja-okužb SLOVENJ GRADEC Mestna občina je vzpostavila telefonsko številko in elektronski naslov za pomoč občanom: http://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/439/ArticleID/5924/POSEBNA-OBVESTILA-UPRAVE-MOSG-GLEDE-IZVAJANJA-UKREPOV-V-IZREDNIH-RAZMERAH

Aktiviran je tudi občinski štab Civilne zaščite: http://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/439/ArticleID/6136/AKTIVIRANJE-OBČINSKEGA-ŠTABA-CIVILNE-ZAŠČITE

Vse informacije glede občinskih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa lahko občani najdejo na spletni strani občine: http://www.slovenjgradec.si/Aktualno/Koronavirus AJDOVŠČINA Štab Civilne zaščite Občine Ajdovščina je med drugim sprejel ukrep o prepovedi uporabe javnih otroških in zunanjih športnih igrišč, več informacij na povezavi: https://www.ajdovscina.si/koronavirus/obvestila/2020102015065889/ BLED Občina je vzpostavila telefonsko številko za pomoč občanom. Telefonska številka je 041 658 052, dejavna je vsak dan od 8. do 15. ure, namenjena pa je občanom, ki potrebujejo pomoč in nimajo nikogar od svojcev ali prijateljev, ki bi jim lahko pomagali. Ostale informacije lahko občani najdejo na spletni strani občine: https://www.e-bled.si/

BRASLOVČE Občina je spremenila delovanje občinskih uprav: https://www.braslovce.si/objava/307275

Občinski štab Civilne zaščite poziva prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati na različnih področjih: https://www.braslovce.si/objava/309196 BRDA Aktiviran je občinski štab Civilne zaščite, prepovedana je tudi uporaba vaških igrišč, otroških igral in telovadnih naprav, ki se nahajajo na prostem in so namenjeni javni uporabi: https://www.obcina-brda.si/obcina_brda/cz_obcina_brda_covid_19/2020102109571689/ CERKLJE NA GORENJSKEM Občina med drugim omejuje uporabo igralnih in športnih (rekreacijskih) površin v upravljanju in lasti občine, informacije na povezavi: https://www.cerklje.si/objava/306526 ILIRSKA BISTRICA Športna in otroška igrišča ter pokriti športni objekti v lasti občine so zaprti: https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/novice/2020091714325544/Športna-in-otroška-igrišča-ter-pokriti-športni-objekti-v-lasti-Občine-Ilirska-Bistrica-so-zaprti/ IZOLA Najemniki občinskih poslovnih prostorov in uporabniki javnih površin v občini za gostinsko ter trgovinsko ponudb so oproščeni plačila najemnin. Do preklica je ukinjeno tudi plačilo parkirnine za večino parkirišč. Več informacij za občane je na voljo na spletni strani občine: https://izola.si/ Občina je med drugim aktivirala občinski štab Civilne zaščite, vse pomembne informacije glede občinskih ukrepov in koronavirusu pa občani najdejo na spletni strani občine: http://izola.si/medijsko-sredisce/pomembna-obvestila-covid-19/

KOČEVJE V občini so med drugim na voljo telefonske številke s splošnimi informacijami za občane (071 217 440), za oskrbo starostnikov in ranljivih skupin z zdravili (070 183 048) ter za psihološko podporo (040 314 564). Za učence in dijake iz socialno šibkejših družin je omogočen brezplačen topli obrok. Prepovedana je uporaba javnih površin, in sicer Skate parka pri Športni dvorani Kočevje, športne površine Športnega doma Gaj (FIS) in javnih teniških igrišč. Več informacij za občane je na voljo na spletni strani občine: https://www.kocevje.si/objava/250161 KRŠKO Občina je med drugim vzpostavila kontakte za pomoč občanom: https://www.krsko.si/objava/304773 LAŠKO Občani lahko opravke na občini urejajo le po predhodni najavi: http://www.lasko.si/sl/obvestila-kategorija/6255-na-obcino-le-ob-predhodni-najavi-3 MEDVODE Občina je med drugim vzpostavila interventno oskrbo starejših in obolelih ter ukinja uradne ure občinske uprave: https://www.medvode.si/

Občina zagotavlja brezplačne tople obroke socialno ogroženim otrokom, starostnikom in drugim ranljivim skupinam: https://www.medvode.si/post/309122 MEŽICA Občina je med drugim uvedla pomoč obolelim osebam: https://mezica.si/objava/306017

Vse dodatne informacije lahko občani najdejo na spletni strani občine: https://www.mezica.si/ PIRAN Brezplačna so vsa zunanja javna parkirišča na območju piranske občine, najemniki lokalov v lasti Okolja Piran pa bodo oproščeni plačila najemnin. Več informacij na: https://okoljepiran.si/od-sobote-brezplacna-vsa-zunanja-javna-parkirisca-na-obmocju-piranske-obcine-najemniki-lokalov-v-lasti-okolja-bodo-oprosceni-placila-najemnin/

Prepovedana je uporaba vseh javnih otroških igrišč in drugih športnih površin na celotnem območju občine; https://www.piran.si/objava/307072

Omejen je tudi vstop v stavbo občinske uprave: https://www.piran.si/objava/306991 POLZELA Spremembe poslovanja občinske uprave: https://www.mojaobcina.si/polzela/novice/obvestilo-obcinske-uprave-2.html?RSS328bdc1ea2310d974a7da53a37f20cdd POSTOJNA Občina je med drugim vzpostavila telefonske številke za pomoč občanom, oprostila plačilo parkirnin v modri coni ter aktivirala občinski štab civilne zaščite. Vse dodatne informacije lahko občani najdejo na spletni strani občine: www.postojna.si/objava/306542 PODČETRTEK Delo občinske uprave poteka omejeno, dosegljivi so preko elektronske pošte in telefonske številke. Vstop v občinske prostore je mogoč po predhodnem elektronskem ali telefonskem dogovoru z občinskim uslužbencem.

RADENCI Občinska uprava Občine Radenci do preklica zapira vrata za obiskovalce. Dosegljivi so preko elektronske pošte (obcina@radenci.si) in telefona (02 566 96 10). Občane prosijo, naj ne kličejo zaradi nenujnih zadev. ŠENTJUR Štab Civilne zaščite Občine Šentjur deluje na Mestnem trgu 10, dosegljiv je na telefonski številki 03 747 13 22 ali preko elektronske pošte stab.cz@sentjur.si. ŠMARJE PRI JELŠAH Na CSD Celje, enota Šmarje pri Jelšah, je občanom na voljo psihosocialna pomoč: https://www.smarje.si/objava/311278

Več informacij o ukrepih Občine Šmarje pri Jelšah je na voljo na povezavi: https://www.smarje.si/ TRBOVLJE Upravna enota Trbovlje stranke sprejema le ob predhodnem naročilu po telefonu ali elektronskem naslovu: https://www.trbovlje.si/obvestilo-o-predhodnem-narocanju-strank-na-upravni-enoti-trbovlje-v-casu-izrednih-zdravstvenih-razmer-epidemije/1982

Začasno so zaprli občinsko blagajno: https://www.trbovlje.si/zacasno-zaprtje-obcinske-blagajne/1981

Začasno so zaprli tudi športna in otroška igrišča: https://www.trbovlje.si/zacasno-zaprtje-sportnih-in-otroskih-igrisc-v-trbovljah/1983

Do naslednje sezone se ukinja sistem izposoje električnih koles TRajBi: https://www.trbovlje.si/ponovno-bomo-lahko-trajbali-naslednje-leto/1986 TRŽIČ Občinska uprava Občine Tržič stranke sprejema le po predhodnem naročilu. Svoj prihod morajo obvezno najaviti na telefonsko številko 04 597 15 10. Predhodna najava ni potrebna za vstop v sprejemno pisarno. Več informacij o ukrepih občine na spletni strani: https://www.trzic.si/aktualno/ Do preklica so zaprta vsa otroška igrišča v občini. VOJNIK Vse informacije glede občinskih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa lahko občani najdejo na spletni strani občine: https://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/koronavirus/ ZREČE Štab Civilne zaščite Občine Zreče je dosegljiv na telefonski številki 03 757 17 14 in preko elektronske pošte cz@zrece.eu.