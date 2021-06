Prehajamo na cepljenje otrok, starejših od 12 let

Potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) odobrila uporabo cepiva proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech pri starih od 12 do 15 let, je temu torej sledila tudi posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Kot je na novinarski konferenci glede covida-19 pojasnil minister Janez Poklukar, je hkrati predlagala, da se prednostno cepi otroke, starejše od 12 let, iz ranljivih skupin, torej kronične bolnike, in sicer s cepivom Pfizer.