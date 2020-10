Prehajanje meje s Hrvaško in drugimi sosednjimi državami: kam brez omejitev?

To pomeni, da se osebi, ki vstopa v Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, odredi desetdnevna karantena. Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob predloži negativni izvid testa na covid-19, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Priznavajo se torej tudi testi, ki so bili opravljeni pri navedenih institucijah v tretjih državah.

Zdaj je zmede precej več, saj so deli Hrvaške še vedno na rdečem seznamu, rumeni seznam je postal oranžen, na zelenem seznamu pa sploh ni več nobene države iz EU oziroma schengenskega območja. Zato je vredno pojasniti, da je trenutno na rdečem seznamu le nekaj administrativnih enot Hrvaške, in sicer:

Konec poletja se je večina Slovenije spraševala, kdaj bo naša južna soseda pristala na rdečem seznamu, saj so od tam dnevno prihajale alarmantne številke. Ko se je naposled 20. avgusta to zgodilo, so slovenski državljani dobili še nekaj dni, da so se vrnili domov. Takrat je bila situacija precej bolj jasna – Hrvaška je bila rdeča.

Hrvaške administrativne enote, ki niso na rdečem seznamu, so na oranžnem seznamu. Oseba, ki v Slovenijo vstopa iz države članice EU oziroma schengenskega območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene. Za vstop iz oranžnih držav, ki niso države članic EU ali schengenskega območja, pa veljajo enaka 'pravila igre', kot za države na rdečem seznamu.

Prav tako je ena izmed izjem nujen zdravstveni pregled ali poseg, vendar se je treba vrniti čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu (oziroma takoj, ko zdravstveno stanje to dopušča). Dovoljeno je tudi vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, vrniti pa se je treba v 72 urah po prehodu meje. Zadnja, 14. izjema, pa so osebe, ki še niso dopolnile 14 let in prehajajo mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.

Določenih je tudi 14 izjem, ki ob vstopu iz države oziroma administrativne enote na rdečem seznamu ne potrebujejo karantene in negativnega testa. Med izjemami, ki vsebujejo osebne razloge za prehajanje meje, so med drugim nujni neodložljivi osebni opravki ali nujni poslovni razlogi, ki pa ne smejo vzeti več kot 48 ur. Za to je treba imeti ustrezno dokazilo - med ustrezna dokazila za dokazovanje nujnih neodložljivih opravkov spadajo na primer sodne odločbe ali drugi podobni akti, s katerimi oseba uveljavlja pravice do stikov z otroki.

Hiter pregled rdečega seznama držav nam pove še, da je poleg že navedenih hrvaških administrativnih enot, od naših sosednjih držav na rdečem seznamu še avstrijski Dunaj in pa pet administrativnih enot Madžarske: Budimpešta, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Pest in Vas. Na mejnem območju z Avstrijo so določene kontrolne točke Karavanke, Ljubelj in Šentilj, državljani Slovenije in Avstrije pa lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk. Na mejnem območju z Madžarsko pa sta kontrolni točki v Dolgi vasi in Pincah. Možne so tudi kontrolne točke Verica-Čepinci in Hodoš.

Italija je od 29. septembra dalje na oranžnem seznamu, zato lahko osebe, ki vstopajo iz Italije, v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene. Kontrolne točke so na Vrtojbi, Fernetičih, Škofijah in Krvavem Potoku, slovenski in italijanski državljani pa lahko mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.