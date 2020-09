Prehajanje meje s Hrvaško je lažje, če imate tam njivo kot pa družino

Bralec, slovenski državljan, ki živi ob meji na ozemlju Republike Hrvaške, se je znašel v precejšnji zagati.

Po vladnem odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, sprejetem 20. avgusta letos, so ga ožji družinski člani lahko obiskovali na podlagi 13. točke 10. člena, ki se glasi, da je izjema pri odrejanju karantene oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu.