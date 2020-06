Prehod meje: kdaj v karanteno in kdaj ne

Potem, ko je Slovenija odprla vse meje s svojimi sosedami, so na notranjem ministrstvu objavili seznam tistih držav, iz katerih morajo ob povratku v 14-dnevno karanteno tudi Slovenci. Odreditev karantene je sicer obvezna za osebo, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki so na 'črnem' seznamu, ali pa prihaja v Slovenijo iz teh držav. Med omenjenimi državami so Švedska, Velika Britanija, Združene države Amerike, Severna Makedonija, Peru, Čile, Maldivi, San Marino, Gibraltar, Andora, Združeni arabski emirati, Brazilija, Panama, Belorusija, Oman, Armenija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Iran, Dominikanska republika, Kajmanski otoki, Portoriko, Bolivija, Moldavija, Singapur, Gabon, Rusija, Saudova Arabija, Republika Južna Afrika, Džibuti in Sao Tome in Principe.

Seveda obstajajo tudi tukaj izjeme. Te veljajo za osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Sloveniji in pri tem biva v Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Izjema velja tudi za delavce v sektorju mednarodnega prevoza, osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu, osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu, osebo z diplomatskim potnim listom in osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji jepotrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode.