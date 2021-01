Preiskava vnosa angleškega seva v Slovenijo: ni znakov kaznivega dejanja

Državljan Kosova, ki ima v Sloveniji začasno prebivališče, in je prva oseba, pri kateri je bil potrjen angleški sev novega koronavirusa, se je testiral v Belgiji, kjer opravlja začasno delo. Belgijske organizacije so mu sprva izdale potrdilo o negativnem testu, dan kasneje, pa da gre za pomoto. Če je bil seznanjen, policija še preverja, a zaenkrat ni znakov kaznivega dejanja.

Potem ko so v soboto v Sloveniji odkrili prvo osebo, ki je uradno pozitivna na angleški sev novega koronavirusa, so kranjski policisti danes predstavili podrobnosti o primeru.Prve nujne aktivnosti, ki so jih izvedli, ne kažejo na znake uradno pregonljivih kaznivih dejanj, sporočajo iz kranjske policijske uprave.

Ugotovili so, da je tujec sredi januarja preko Slovenije potoval iz Kosova do Belgije, kjer je na začasnem delu. Tam je bil napoten na testiranje, po katerem sta bili izdani dve potrdili pristojne belgijske organizacije. Na prvem potrdilu je bil zabeležen podatek, da je test negativen. Dan kasneje pa je bilo izdano še novo potrdilo, da gre pri prejšnjem za pomoto, in da je test pozitiven. Obe potrdili sta bili izdani s strani iste organizacije in sta pristni. Na kakšen način in če je bil tujec seznanjen z drugim potrdilom, policija še preverja. 23. januarja se je isti tujec potem preko Slovenije vračal nazaj na Kosovo. Kranjski policisti so ga izsledili v Kranju, ko je v okviru tranzita sam čakal na nadaljnji prevoz. Do sedaj ni bilo ugotovljeno, da bi bil tujec po pozitivnem rezultatu v Sloveniji s kom v stiku, so pa policisti italijanskim varnostnim organom takoj posredovali podatke o vozniku, s katerim se je tujec pripeljal do Slovenije. Po izsleditvi je bil državljan Kosova, ki ima v Sloveniji urejen status tujca, takoj ustrezno nameščen v karanteno. Zbiranje določenih podatkov še poteka, morebitni nadaljnji ukrepi pa bodo izvedeni, če bodo v zadevi ugotovljene nove okoliščine.

Njegov test je bil pozitiven, čeprav so sprva sporočili negativen rezultat.

Izmikanje odreditvam karantene So pa policisti za izvajanje izravnalnih ukrepov včeraj obravnavali poskus izmikanja odreditvi karantene. Dopoldan so v Slovenijo s pretečenim potrdilom o negativnem testu (več kot 48 ur oziroma 10 dni) poskušali vstopiti trije državljani Kosova z urejenim statusom v Sloveniji. Ker niso izpolnjevali pogojev za vstop brez odreditve karantene, so se prostovoljno vrnili nazaj v Avstrijo, pri čemer pa je eden od njih že dve uri kasneje, tokrat za avtobusom, ponovno poskušal vstopiti v Slovenijo. Policisti so ga zaznali in mu odredili karanteno.