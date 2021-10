Preiskovalna komisija o ukrepanju v epidemiji zaslišala Nino Pirnat

V času pred formalnopravno razglasitvijo epidemije 12. marca lani so po besedah Nine Pirnat na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pridobivali relevantne podatke različnih mednarodnih javnozdravstvenih institucij in jih posredovali različnim deležnikom. Prav tako so pripravljali priporočila ukrepov in navodila za različne skupine ljudi. Pirnatova je pojasnila, da so veliko pozornosti namenili tudi pravilnemu sporočanju ukrepov in priporočil.

Predsednica preiskovalne komisije, Suzana Lep Šimenko (SDS), je Pirnatovo vprašala, zakaj je bila v Sloveniji epidemija razglašena šele 12. marca lani, medtem ko je Italija izredne razmere zaradi koronavirusa razglasila že 31. januarja. Pirnatova je spomnila, da smo v Sloveniji prvi primer okužbe s koronavirusom zabeležil 4. marca 2020. "Vse do takrat pa ne – kljub testiranju ljudi," je dejala. Zato po njenih besedah podlage za razglasitev epidemije pred tem ni bilo. To pa ne pomeni, da se ukrepi za preprečevanje vnosa koronavirusa in njegovega širjenja niso izvajali, je še poudarila.

Epidemijo so nato po besedah Pirnatove razglasili na dan, ko so v Sloveniji odkrili 96 novih okužb s covidom-19. Med okuženimi so bile osebe, ki so se okužile v tujini, tisti, ki so se okužili od njih, in taki, pri katerih izvora okužbe niso mogli ugotoviti. Poleg tega je dan pred tem, 11. marca, Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covida-19. Epidemija je bila po besedah Pirnatove razglašena zaradi omenjenih dveh razlogov.

Lep Šimenkova je Pirnatovo vprašala, ali je bila seznanjena z zalogami zaščitne opreme. Pirnatova je pojasnila, da zaloge zaščitne opreme niso v pristojnosti NIJZ, da pa je zaznala vprašanja zdravnikov, katero zaščitno opremo uporabljati ob epidemiji covida-19. Ob tem je navedla, da so izvajalcem zdravstvenih storitev z NIJZ posredovali prevedena navodila Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni za uporabo zaščitne opreme.

Na vprašanje Lep Šimenkove, katera priporočila je na novinarskih konferencah posredovala javnosti, je Pirnatova odgovorila, da so v začetku epidemije sledili priporočilom WHO in ECDC. Med drugim je ljudem tako svetovala samoopazovanje, izogibanje ranljivim skupinam in upoštevanje higiene kašlja.