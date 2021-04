Prek ČvekiFON-a se je povezalo že več kot 1600 starejših

ČvekiFON so ustanovili, da bi starejšim olajšali prve tedne epidemije, zdaj pa praznuje že prvi rojstni dan. Brezplačna telefonska številka, ki je zaživela, da bi se ostareli in osamljeni imeli s kom pogovarjati, je v tem času vzpostavila 125 tisoč klicev in zabeležila za skoraj 5 tisoč ur klepetov. V klepet se je vključilo 1600 starejših, ki so govorili o marsičem.

Ko je na vrhuncu lanskega zaprtja dojela, da več dni ni videla nikogar in da ni spregovorila niti besede, je poklicala Čvekifon, je dejala Zagorka Pejić. "Da se lahko nekomu zaupaš, da veš, da imaš nekoga, ki te posluša, je to ogromno,"meni. Še danes se spomni, da jo je ČvekiFON prvič povezal z gospo Marijo, s katero sta klepetali predvsem o vnukih. "Od otrok, vnukov, receptov, pa kaj se dela tisti dan, kaj se bo naslednji dan in tako naprej," je pojasnila Pejićeva. Ker je linija namenjena starejšim, je uporaba skrajno preprosta. "Uporabnik pokliče na brezplačno telefonsko številko080 38 07, kjer izvede postopek registracije," je razložila vodja projektaAna Pleško.Uporabniki morajo nato na tipkovnici poiskati številko ena in jo pritisniti. icon-expand ČvekiFON FOTO: POP TV "Prihodnjič, ko boste želeli klepetati, boste znova poklicali in sistem vas bo povezal s prvim klepeta željnim vrstnikom," je dodala. ČvekiFON ni namenjen strokovni psihološki pomoči, pač pa temu, da s pomočjo klepeta zmanjša občutek osamljenosti. Je anonimen, saj ni pomembno, s kom govorite, pač pa to, da govorite. "Vem, da se uporabniki ČvekiFON-a tudi že dogovarjajo za piknik, ko bo epidemija mimo, tko da se spletajo tudi čudovita prijateljstva," je še dejala vodja, kot kaže, zelo uspešnega projekta. ČvekiFON je brezplačen in deluje neprekinjeno vse dni v tednu, med 8. in 20. uro. icon-expand