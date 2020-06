Prelet za zmago nad koronavirusom: 425 km/h nad večjimi mesti, bolnišnicami in DSO-ji

Vreme bo za let pogojno ugodno, saj bodo oblaki dosegli najnižjo višino nekako do 4000 čevljev (1.200 metrov), kar je tudi napovedana višina leta formacije šestih F-16 in treh pilatusov PC-9 Hudournik. Formacija ameriških letal bo v Slovenijo vstopila ob 13.10 nedaleč od Kranjske Gore in bo nadaljevala proti Jesenicam, kjer jo bodo "prestregli" pilatusi. Ti se bodo nato v formaciji postavili eno miljo (1.852 metrov) pred ameriško formacijo in jih vodili skozi slovenski zračni prostor. Tudi naši fotografi bodo formacijo prestregli na več krajih po državi in tudi na njihovi višini!

Načrt poleta s časovnico preletov krajev