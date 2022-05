Prenehali so veljati še zadnji epidemični ukrepi

Po ponedeljkovem sklepu vlade v odhajanju so z današnjim dnem odpravljeni še zadnji ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19. Kot zadnja sta bila sicer v veljavi ukrepa o obveznem nošenju zaščitnih mask v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Predlog za odpravo veljavnosti vseh ukrepov za omejevanje okužb je 25. maja podala strokovna skupina za covid-19, ki jo je vodila infektologinja Mateja Logar. Ob tem so v skupini svetovali, da se za preprečevanje in obvladovanje koronavirusnih okužb upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Logarjeva je pojasnila, da bodo o morebitni obveznosti nošenja mask tako po novem odločale službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb posameznih bolnišnic. icon-expand O morebitni obveznosti nošenja mask bodo po novem odločale službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb posameznih bolnišnic. FOTO: Shutterstock Prav tako so zaradi izboljšanja stanja v skupini sklenili, da potreba po obstoju svetovalne skupine ne obstaja več. Minister za zdravje Janez Poklukar je tako že podpisal sklep o prenehanju delovanja skupine.