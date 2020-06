'Aplikacija ne bo razkrila, kateri od stikov je okužen'

Za vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije bo odgovorno ministrstvo, pristojno za javno upravo.

Namestitev in uporaba aplikacije bosta prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je oseba potrjeno pozitivna na virus oziroma ji je bila odrejena karantena – v teh primerih si mora oseba (če je uporabnik ustreznega pametnega telefona) mobilno aplikacijo obvezno namestiti tako, da lahko vanjo vnese naključno kodo – tako predvideva vladni predlog.

Namen aplikacije je obveščanje uporabnikov, da obstaja nevarnost za okužbo, ker so bili v bližini drugega uporabnika z isto mobilno aplikacijo, ki je okužen oziroma mu je bila odrejena karantena, s priporočilom, da v primeru očitnih simptomov takoj vzpostavi telefonski stik z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči.

Mobilna aplikacija pri tem ne bo smela omogočati identifikacije uporabnika, zbiranja podatkov o njegovi lokaciji in njegovih drugih osebnih podatkov. Glede na navedeno pri uporabi ne bo šlo za obdelavo osebnih podatkov.

Zagotovljena anonimnost

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregantje danespojasnila, da veliko težavo predstavlja sledenje stikom, ko je epidemija v polnem razmahu, Slovenija pa nima dovolj epidemiologov – teh je le 29. Za zdaj jim stike uspe preveriti, če se bodo stvari zapletle, pa bo aplikacija v veliko pomoč. Ne bo sicer nadomestila ključnega dela epidemiologov.

Kot je poudarila, je prav, da je Slovenija z uvajanjem aplikacije počakala, saj so zdaj jasni učinki podobnih aplikacij v tujini, vidne so izkušnje. Slovenska aplikacija tudi ne bi temeljila na lociranju uporabnika, ampak na tehnologiji bluetooth.

V praksi aplikacija seveda ne bo sporočala, kdo od stikov je zbolel – informacija bo le, da je bil posameznik v bližnjem stiku z okuženo osebo, je poudarila Bergantova.

Je pa uspeh uvajanja aplikacije odvisen v veliki meri od tega, da jo bodo ljudje uporabljali, še posebej mladi, ki se veliko družijo, pravijo pristojni. Računajo pa tudi, da se bodo ljudje ob uporabi aplikacije bolj zavedali nevarnosti virusa, saj bo jasno, kako pogosto so bili v potencialno tvegani situaciji. Upajo, da bo to ljudi vzpodbudilo k samozaščitnemu vedenju. Želijo pa ljudi tudi ozavestiti, da so pozorni na druge, na njihovo zdravje in se v času pandemije ne ukvarjajo le s seboj.

Aplikacija je sicer še v fazi razvoja, tako še niti ni znano, koliko bo stala državo, v zvezi z dejansko uporabo pa je še veliko neznank, saj je zakonodaja še v pripravi.

Se pa naši pristojni trenutno pri razvoju osredotočajo predvsem na italijansko in nemško aplikacijo – obe sta se izkazali za uporaben pripomoček, je dejal državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Peter Geršak. Z delovanjem bi sicer lahko aplikacija začela najkasneje mesec dni po sprejemu potrebne zakonodaje.