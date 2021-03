PRENOS V ŽIVO: Kaj nas čaka prihodnjih 11 dni?

Stroka in politika sta na to temo sestankovali že dopoldne. Stroka je poudarila, da je tokrat glede potrebe po popolni zapori enotna, medtem ko je bilo na strani politike, ki je sicer na sestanek prišla brez opozicije, nekaj pomislekov o uspešnosti ukrepov - glede na to, da je veliko kršitev že pri manj strogih ukrepih, ki veljajo trenutno.

"Epidemiološka krivulja se dviga. Zakonitost epidemije je, da se počasi dviga in potem naekrat dvigne. To smo že videli. In tako bomo samo lepega dne ugotovili, da smo v eksponentni rasti. Takrat so ukrepi bistveno manj učinkoviti in jih moramo držati dlje časa," pa je poudaril direktor NIJZ Milan Krek.

"Ukrepi trenutno ne delujejo več, da bi zadržali rast,"je dejal o dogajanju zadnjega časa. "Ukrepom moramo dodati nekaj, kar bo ustavilo britanski sev, ki je 70-odstotno bolj kužen," je poudaril in dodal, da nas bodo napake tokrat precej bolj drago stale.

Pred tem je opozoril tudi zdravstveni minister Janez Poklukar. "Če ukrepe izvajamo 11 dni lahko hospitalizacije precej zamejimo. Razlika med ukrepanjem in neukrepanjem je 500 smrti do poletja," poudarja Poklukar.