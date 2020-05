PRENOS V ŽIVO: Kustečeva: 'V prvi dan smo stopili dobro pripravljeni'

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 1128 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so eno novo okužbo. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, doslej so v Sloveniji sicer umrli 104 ljudje s to boleznijo. V bolnišnicah so v ponedeljek zdravili 24 bolnikov s covidom-19, pet jih je potrebovalo intenzivno terapijo, je objavila vlada.

Na današnji izjavi za medije na daljavo o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom, ki jo ob 11. uri prenašamo tudi na naši spletni strani, sodelujeta ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter vladni govorec Jelko Kacin.

Ministrica Simona Kustec je včeraj ocenila, da je vrnitev v šole in vrtce "z veliko mero odgovornosti, razumevanja in potrpežljivosti" potekala "zelo zelo dobro". Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZS) pa so pojasnili, da še nimajo podatkov, koliko otrok je dejansko prišlo v šolo, dejansko stanje naj bi bilo znano v prihodnjih dneh.

V učilnice so se včeraj vrnili učenci prvih treh razredov osnovnih in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Vrata so odprli tudi vrtci, kamor se je vrnila približno polovica malčkov, ter fakultete in dijaški domovi. Ob tem je treba upoštevati zaščitne in higienske ukrepe.

Prav tako se nadaljujejo izobraževalni programi za odrasle, vrata pa med drugim odpirajo zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, višje strokovne šole ter glasbene šole.

Nekatere jezikovne šole bodo tudi po epidemiji imele pouk na daljavo

Jezikovne šole so se v času epidemije covida-19 dobro znašle in izkoristile prednosti sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo pouk na daljavo. Tako bodo nekatere zaradi dobrih izkušenj celo nadaljevale takšen način dela.

"Prvi dan ni bilo veliko težav, protokol smo imeli pripravljen in na voljo dodatne maske in razkužila," je navedel direktor javnega zavoda Cene Štupar Bojan Hajdinjak. V zavodu namreč nudijo tudi učenje tujih jezikov.

Ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje so po njegovih besedah razumljivi, le obvezna uporaba mask je za učitelje med poukom moteča, je izpostavil. Meni tudi, da je nakup mask tako kot tudi razkužil "velik dodaten strošek za zavod".

Tudi jezikovna šola Berlitz v tem tednu znova nudi možnost za učenje tujega jezika v njihovih prostorih. Vendar pa se je večina slušateljev odločila, da bo ostala pri učenju tujega jezika na daljavo, kot so ga spoznali v času epidemije, so za STA povedali v Berlitzu. Učenje preko aplikacije zoom se je po njihovih izkušnjah namreč izkazalo kot zelo učinkovito.

Za tiste posameznike, ki bodo prihajali na ure tujega jezika v prostore šole, pa so poskrbeli, da bo pouk potekal v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Namestili so razkužilna sredstva, dve učilnici, ki sta zaenkrat na razpolago, so razkužili, v njih pa sta samo po dva stola, tako da spoštujejo priporočila glede socialne razdalje.

Po celotni šoli so razobesili plakate o zaščitnem ravnanju. Zaščitne maske nosijo tudi na recepciji, tečajniki pa imajo maske, dokler ne pridejo v učilnico.

Med epidemijo so tako učitelji kot tečajniki uporabljali le gradivo v digitalni obliki, za posameznike, ki bodo zdaj fizično prihajali k pouku, pa bodo upoštevali navodila nacionalnega inštituta. Ta odsvetuje, da bi si udeleženci izobraževanj izmenjevali učne pripomočke, gradiva in potrebščine. Vsak udeleženec naj bi imel svoja tiskana gradiva, ki jih prinese s seboj in odnese po končani uri.

V skladu s priporočili naj bi bila tiskana gradiva, ki jih uporablja več ljudi, pred vnovično uporabo shranjena do tri dni. Pred stikom z gradivi pa si morajo uporabniki umiti ali razkužiti roke.