PRENOS V ŽIVO: Počivalšek o turističnih bonih

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek bo predstavil aktualne podatke o unovčenju turističnih bonov. Ti so zaznamovali letošnje poletje in slovenski turizem potegnili iz brezna "koronske" krize. Število turističnih prihodov in prenočitev je poskočilo, slovenskih turistov pa je bilo julija za 176 odstotkov več kot v istem mesecu lani.

V slabih dveh mesecih po njihovi uveljavitvi – od 19. junija do 9. avgusta – jih je deloma ali v celoti unovčilo 361.232 upravičencev, ki so plačali za 49.714.424 evrov storitev. PREBERI ŠE Slovenski gostje z boni rešili turistično sezono: rekordno 'vavčer poletje' Edina kritika, ki leti na tovrstno reševanje turizma, je, da so nekateri kraji, med njimi na prvem mestu Piran, pokali po šivih, medtem ko so druge obiskovalci z boni preprosto zaobšli. PREBERI ŠE Do sedaj največ bonov unovčenih v Piranu