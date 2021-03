PRENOS V ŽIVO: V sredo 1019 novih okužb

Po podatkih Covid-19 sledilnika so v sredo potrdili 1019 novih okužb ob 5822 opravljenih testih. Na današnji novinarski koferenci o aktualnem stanju glede covid-19 sodelujejo ministrica za izobraževanje znanost in šport Simona Kustec, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje pri Upravi uniformirane policije GPU Alojz Sladič.

Novinarsko konferenco prenašamo v živo. Delež pozitivnih testov v sredo je bil 17,5-odstoten. V bolnišnicah se zdravi 511 oseb, kar je pet manj kot dan prej. Število pacientov na intenzivni negi je večje za štiri, in sicer 86. V bolnišnice je bilo sprejetih 41 pacientov, odpuščenih pa je bilo 42. Štiri osebe so umrle. Stroka je tudi delno naklonjena predlogu, da bi se v 'porumenelih' zasavski in posavski regiji že kmalu odpirale terase gostinskih lokalov. Notranji minister Aleš Hojs je dejal, da bo vlada o tem predvidoma odločala danes. Vlada bo tudi obravnavala spremembe režima pri prehodu meje, več pa bo znano tudi o vračanju dijakov v šolske klopi. PREBERI ŠE V zasavski in posavski regiji odprtje teras gostinskih lokalov? icon-expand