Prenovljena strategija cepljenja: prednostno bodo cepili starejše od 60 let

Gre za to, da zdravstveni domovi povečini od svojih osebnih zdravnikov poberejo sezname zainteresiranih za cepljenje. Seznami pa so si povsem enakovredni, ne glede na to, kdo ima na njem več starejših in bolnikov. "Gledamo, da kličemo s seznama vsake ambulante približno enako število ljudi," pove Mojca Vidic iz Zdravstvenega doma Nova Gorica. Načeloma je to nekje med 10 in 15 posameznikov. "Ne iščemo pa tistih, ki so starejši, ki imajo neke dodatne kronične bolezni, ampak se načeloma držimo tega vrstnega reda, ki nam ga je zdravnik poslal," doda.

Še ena težava je tudi različno naročanje cepiv. Eni zdravstveni domovi namreč naročajo po navodilih, torej točno toliko cepiv, kolikor imajo prijavljenih oseb za cepljenje. Načeloma dobijo vsi manjšo količino cepiv, kot so jo naročili, vendar pa to pomeni, da tisti, ki naročijo večje število cepiv, dobijo tudi večjo količino, kot jo potrebujejo.

"Sicer je bilo zelo jasno za katero cepivo lahko vsi centri v določenem trenutku za katere paciente naročajo katero cepivo in so potem dobili tako kot so naročili,"pa pravi koordinatorka za cepljenje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ)."Če je bilo cepiva na NIJZ glede na povpraševanje dovolj, je bilo razdeljeno po tistem, kar so naročili, če je bilo tega cepiva manj, so pa dobili proporcionalno toliko, kot so bile te zahteve za cepivo."

Kaj je torej razlog, da so denimo v Brežicah prejeli dobrih 2300 odmerkov cepiva, od tega le 200 AstraZenece in precepili dobrih 10 odstotkov prebivalcev, Kočevje pa več kot 4600 odmerkov, od tega 2300 AstraZenece in precepili skoraj trideset odstotkov prebivalcev? "Mogoče so nekod bolj aktivno pristopili k vabljenju starostnikov, morda ves čas poročajo o tem, da se še prijavljajo,"odgovarja koordinatorka Marta Grgič Vitek.