Gostinci po prepovedi strežbe hrane in pijače na sejmih opozarjajo na nastale stroške

Božični sejmi so se šele komaj odprli, ko je vlada sprejela nove ukrepe, s katerimi je prepovedala prodajo hrane in pijače na sejmih.

"Gostinci razumemo nastalo zdravstveno situacijo in smo kot najbolj prizadeta panoga ves čas tisti, ki moramo spoštovati takšne in drugačne prepovedi in omejitve. Večina naših članov gostincev je namreč odvisna od dobrega poslovanja v mesecu decembru, finančna kondicija v panogi pa je že nekaj časa na kritični ravni, zato je nujno, da se sprejmejo ukrepi, ki bodo premostili težave in nadomestili izpad prometa," je ob prepovedi prodaje jedi in pijače na stojnicah komentiral predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar.

Zadnji vladni ukrep je gostince presenetil in razočaral, v sekciji pa že opozarjajo na nastale stroške. Mnogi gostinci so namreč že pričeli s pripravami na praznični december, najeli so stojnice, nakupili hrano in pijačo ter dodatno opremo. Zdaj dejavnosti ne morejo opravljati, zato vladi očitajo, da je nove ukrepe sprejela v zadnjem trenutku. Ob tem so prepričani, da bi lahko z ograjenimi sejmišči, preverjanjem PCT, spoštovanjem sedeče postrežbe ali prodaje po principu 'take away' uspešno omejili tveganje za širjenje okužb.

Sekcija pristojne poziva, naj glede na to, da so vsi ukrepi, ki omejujejo poslovanje, sprejeti za nedoločen čas, sprejmejo tudi že predlagane ukrepe, in sicer nadomestilo za skrajšani delovni čas zaposlenih v panogi, nadomestilo za izpad prometa v sorazmerju z upadom prometa za obdobje omejitev obratovanja, nadomestilo za zaposlene, napotene na čakanje na delo, znižanje stopnje DDV za gostinske storitve ter povračilo stroškov najemnikom stojnic na sejmih v mesecu decembru.

Spomnimo. Pretekli teden je vlada sprejela omejitve strežbe hrane in pijače na prazničnih sejmih. Strežba hrane in pijače na stojnicah ni dovoljena, dodali pa so izjemo, to je priprava in strežba pečenega kostanja.