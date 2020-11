Po novem prepovedano vsakršno zbiranje, razen članov istega gospodinjstva in družine

Notranji minister Hojs je sporočil, da od jutri dalje velja prepoved vsakršnega zbiranja, z izjemo ožjih družinskih članov in članov skupnega gospodinjstva. Omejitev gibanja med občinami ostaja v veljavi, z izjemami, kot so veljale doslej. Spreminjajo se tudi ukrepi na meji – s ponedeljkom vstop v Slovenijo brez karantene ali negativnega covid-19 testa ne bo več mogoč za lastnike nepremičnin v sosednji državi. Črtali so tudi izjemo, ki je dovoljevala obiske družine v tujini v roku 72 ur. Ta bo veljala le še za EU in schengensko območje.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede novega koronavirusa povedal, da je vlada za 14 dni podaljšala dva veljavna odloka – Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in širjenje okužbe z virusom, torej gre za večstanovanjske stavbe, ter Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerz in samostojnih visokošolskih zavodih. Pri teh dveh odlokih ni sprememb. V dva odloka pa so vnesli pomembne spremembe – eden v veljavo vstopi že jutri, drugi pa v ponedeljek. Z jutrišnjim dnem začne veljati spremenjen odlok o prepovedi začasnega zbiranja ljudi. "Zbiranje ljudi do šest ljudi ni več dovoljeno. Prepovedano je vsakršno zbiranje, razen za eno izemo – v kolikor gre za družino ali ljudi, ki živijo v skupnem gospodinjstvu," je pojasnil Hojs. Še vedno velja omejitev prepovedi gibanja med občinami. Možno ga je izvajati le ob nekaterih izjemah, ki so enake kot spomladi. icon-expand Aleš Hojs FOTO: POP TV S ponedeljkom pa začne veljati spremenjen Odlok o odrejanju ukrepov, vezanih na mejne prehode. "V njem smo črtali kar nekaj izjem. Ena bistvenih je ta, da so ljudje lahko hodili na svoje vikende ali plovila v tujino za 48 ur brez negativnega covid-19 testa ali karantene. Te izjeme ni več. Prav tako ni več izjeme, ki je dovoljevala, da potujete na vaše zemljišče zaradi poljedeljskih opravil brez negativnega covid testa ali karantene. Črtali smo dikcijo, ki je dovoljevala obiske družine v tujini v roku 72 ur. Izjema bo veljala le še za EU in schengensko območje. Po domače povedano: preživljanje vikendov v Srbiji ali Bosni in Hercegovini ni več mogoče," je pojasnil Hojs. Še ena pomembna sprememba je ta, da tisti, ki so napoteni v karanteno, le-te več ne morejo predčasno prekiniti z negativnim covid testom prej kot v petih dneh. Kaj vse je danes še sprejela vlada? Kot je povedal minister za zdravje Tomaž Gantar, se zapirajo vse nenujne trgovine, ustavlja se tudi javni promet. Pouk bo še naprej potekal na daljavo, vrtec pa bo na voljo le za nujne primere.